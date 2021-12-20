【科學研究】研究發現打瞌睡有助刺激靈感 專家：持續數分鐘即可

相傳愛迪生與超現實主義畫家達利需要靈感時，他們都用睡覺的方式尋找靈感。近日巴黎腦研究院展開了一項研究，以探討背後的原理。結果顯示睡眠的確有助加強人們的創造力，以及對前後文的判斷，而當中又以在睡眠的最初階段「N1」對刺激我們靈感最有幫助。

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研究找了103名容易入睡的人來進行實驗，這103人獲得了10個數學題與兩個可參考的規律，他們必須要推理出所有數列的最後一個數值，解開謎題的關鍵是要觀察出數列中潛藏的規律。當中有16名受試者立刻破解出答案，而沒有成功解出答案的人，則在這階段測驗結束後，獲得了20分鐘的休息時間，他們被要求得在此時放鬆或睡覺。

藉由觀察腦波，研究團隊會留意實驗群眾有沒有進入比N1更深層的N2睡眠階段。而在20分鐘過去後，這些人會再獲得更多的數學題，研究的最終結果顯示，在所有實驗對象當中，抵達「N1」的淺眠階段至少15秒的人，有大約83%找出了數列的隱藏規律並成功解答問題，而始終保持清醒的人，以及進入更深層睡眠「N2」階段的人，則分別只有31%與14%找到解答。

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記者：鄭日棱