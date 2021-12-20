▲ 【新世界柏傲莊】屋宇署：柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固 新世界：不影響第1期取入伙紙（第二版）

新世界發展 （00017） 大圍站上蓋項目柏傲莊第三期（即項目第1座及第8座住宅大廈）因部分鋼筋混凝土結構構件所用的混凝土強度，低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，新世界已表示會拆卸重建。屋宇署早前要求新世界須為同一項目其餘5幢（即第一期的第2座及第3座及第二期的第5座、第6座及第7座）已經完成上蓋主體結構工程的住宅大廈，進行額外測試並提交報告，現已完成審視相關測試結果。

屋宇署：柏傲莊不達標的兩幢大廈整體結構並沒有明顯危險

屋宇署發言人表示，要求新世界於柏傲莊該5幢大廈的鋼筋混凝土支柱及承力牆進行額外測試，包括在指定位置額外抽取混凝土芯並進行抗壓測試，結果顯示，第二期樓宇（即第5座、第6座及第7座）的樣本全部達標；第一期樓宇（即第2座及第3座）則有極少部分樣本（約5%）的混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，但兩幢大廈整體結構並沒有明顯危險。

新世界：整個柏傲莊項目將以最佳質量完工

對於屋宇署就大圍站物業發展項目「柏傲莊」施工事宜的最新公布，新世界發言人表示，柏傲莊第1期和第2期的全面覆檢已經完成，第2期的覆檢結果全部達標，而第1期的跟進工程方案已獲屋宇署批准；集團強調，經註冊結構工程師評估後，確認第1期的兩座樓宇結構安全。

新世界發言人指，集團已要求承建商盡快執行獲批准的跟進工程，預計工程完成後，對第1期取得入伙紙及關鍵日期並未有影響。集團承諾，將確保樓宇質量符合相關法例及法定標準，整個柏傲莊項目將以最佳質量完工，交付全數買家。

屋宇署要求負責項目的註冊建築專業人士及註冊承建商就第一期發展建議跟進工程，亦已批准有關加固工程及發出施工同意書。新世界估計，有關工程可於數月內完成。屋宇署發言人強調，所有工程需按批准圖則及《建築物條例》有關規定進行，屋宇署會在所有工程（包括上述加固工程）妥善完成後才會向該發展項目發出佔用許可證。

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屋宇署：會就柏傲莊事件中是否有人違反《建築物條例》展開調查

就第一期及第三期樓宇部分結構構件所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度的情況，屋宇署已要求有關註冊建築專業人士及註冊承建商提交事件報告，同時已就事件中是否有人違反《建築物條例》展開調查。

雖然柏傲莊第一期及第三期的事件肇因有待調查，為釋除公眾疑慮以及進一步加強對鋼筋混凝土結構工程的品質監控，盡早掌握混凝土強度的資料，屋宇署將會就新批准開展工程的發展項目施加額外要求，並正草擬相關作業備考，目標是於明年第一季實施。

（一）就私人樓宇上蓋主體結構工程，除現時於混凝土運抵地盤時須取樣製造混凝土立方塊，並於第28天對有關樣本進行抗壓測試的規定外，署方會額外要求於相關工程進行期間對結構構件定期進行反彈錘敲測試。



（二）擬議增加的反彈錘敲測試須在完成每次澆注混凝土工序後的第七天進行，並涵蓋不同主要混凝土結構構件，包括支柱、承力牆、轉換層板、轉換橫樑等，以能更早檢查位於關鍵位置的結構構件的混凝土強度。相關的註冊建築專業人士須備存有關紀錄供屋宇署審查之用，如發現混凝土的強度或品質有欠妥之處，須主動通知屋宇署及於確認事故後14天內向屋宇署提交報告。

此外，屋宇署亦正積極考慮引入嵌入式傳感器，容許業界以此作為遵從額外的反彈錘敲測試規定的替代方案。傳感器透過實時量度混凝土的溫度變化，推算混凝土的強度。有關技術正於一些私人建築及工務工程項目中試用，視乎有關經驗及數據，屋宇署擬於明年初與業界進一步探討該技術並提供詳細指引。

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