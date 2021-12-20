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【親子健康】疫情期間兒童日均玩電話6小時 研究指父母壓力愈大 子女玩電話時間愈長

理財智慧 15:00 2021/12/20

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一項發表於《情感疾患報告期刊》的研究顯示，在新冠疫情期間，兒童使用螢幕的時間建議為最多每天2小時，但研究發現數字已經達建議值的3倍，而且研究人員指出，父母壓力愈大，子女玩電話時間愈長。

由加拿大西安大略大學（Western University of London Ontario）研究人員進行，針對104名、6至12歲子女的父母為對象，其中有73名父母完成網路調查與一份評估其壓力水平和參與子女活動的問卷，以了解疫情前與疫情期間，子女們使用螢幕的時間，當中包含看電視、使用電腦、智能手機或遊戲機，和日常活動比較。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

研究結果顯示，在病毒大流行學校關閉期間，兒童每天平均花在螢幕上的時間將近6小時，研究中，有些子女每天使用螢幕的時間甚至高達13小時。

研究人員進一步指出，整體來說，兒童每天使用螢幕的時間較疫情發生前平均增加3.2小時，而家長的壓力水平達中到高度，且相較於壓力為低、中等水平的父母，高水平的父母壓力與兒童使用螢幕時間增加有顯著相關。

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責任編輯：龍紀瑩

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