【生活科技】新加坡研究智能膠布 連接手機程式 監察傷口恢復狀況

新加坡國立大學研究團隊研發「VeCare」智能膠布，大體上跟一般透明防水膠布類似，只是上面連接了感測器，未來智能膠布將可望於其他種類傷口的病人測試，例如糖尿病導致的足部潰瘍的傷口。

研究團隊表示，智能膠布可偵測溫度、酸鹼度、發炎情況、細菌種類，成為一種能監測傷口的穿戴式裝置。傷口潰瘍發炎感染時，傳統檢視的方式是直接視覺觀察，若要得到更多資訊，需採取傷口滲液送到實驗室化驗與培養細菌，而化驗需要數小時，培養需要數天，感染可能已經惡化。

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智能膠布希望能節省化驗培養的時間，把數小時、數天的時間縮短到幾分鐘，智能膠布感測的資料可以直接以手機或平板等行動裝置上的 App 上查詢監測傷口狀況，若一切正常，就無需特別再就醫，讓病人可以盡量在家休養，必要時再前往醫療院所就診。

目前智能膠布在長期靜脈曲張潰瘍與其他循環問題導致腿部潰瘍的病人測試，研究團隊表示，到目前為止，測試結果都相當有效，將來可用於其他種類傷口作測試。

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責任編輯：龍紀瑩