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【抖音母企】2021全球「獨角獸」榜名單出爐　字節跳動以2.25萬億估值躍升榜首

環球政經 20:41 2021/12/20

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《2021全球獨角獸榜》名單出爐，抖音母公司字節跳動估值增長1.73萬億元，達到2.25萬億元，超過螞蟻集團成為全球最大獨角獸公司。而馬斯克的SpaceX估值增長4000億元，達到6400億元，排名第三，成為美國最大獨角獸公司。《2021全球獨角獸榜》由胡潤百富與廣州市商務局、廣州市黃埔區聯合發布。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

報告指出，今年全球共有1058家獨角獸企業，去年只有472家，數量是去年的兩倍多。美國擁有的獨角獸企業比去年增加254間，達到487間，排名第一；中國則以301家排名第二，比去年增加74家。中美兩國占全球獨角獸總數的74%。上榜企業總價值為23.7萬億，相當於德國的GDP總和。

【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任 負責社區投資共享基金營運工作 頂薪逾6.7萬元 【見下頁

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全球獨角獸最多城市為三藩市，比去年增加83家達到151家；北京以91家位列第二；紐約增加52家達到85家排名第三；上海增加24家，以71家位列第四；深圳以32家保持第五。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 陳楚琨

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