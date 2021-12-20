【安踏體育 2020】 成立30年擬首派特別息每股30仙 安踏體育股價仍照跌近5%

安踏體育（02020）公布，為慶祝成立30年，考慮到集團現金盈餘充足，自由現金流穩定，擬派發特別中期股息每股30仙，更計劃向若干現有僱員授予獎勵股份，以肯定集團僱員所作出之貢獻，涉及發行不多於1,200萬股新股，具體方案取決董事會最終確認。

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與此同時，安踏創始人丁世忠家族將再投入100億元人民幣現金及股票，成立「和敏基金會」，投身醫療救助、體育事業、鄉村振興及環境保護四大領域的公益項目。集團指，「和敏基金會」與晉江市人民政府、上海市第六人民醫院三方於上周六（18日）簽約捐贈20億元建設上海市第六人民醫院福建醫院。

惟安踏今日（20日）股價照跌，最多跌5.4%，低見108.5元，收報109.6元，跌4.4%，成交額13.2億元。

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記者：郭秀慧