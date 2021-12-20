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【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對

環球社會熱點 18:07 2021/12/20

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鑑於變種新冠肺炎病毒Omicron疫情持續，英國有專家建議政府收緊防疫，降低新變種的威脅。然而，英國有媒體報稱，政府內閣中約3分1部長級官員拒絕收緊防疫，包括首相約翰遜及財相辛偉誠。

約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議 【下一頁】

英國《泰晤士報》報稱，首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）提出，希望政府盡早收緊防疫，避免醫療系統負荷超載。但10名政府內閣高層拒絕支持，當中包括首相約翰遜（Boris Johnson）及財相辛偉誠（Rishi Sunak）。

據每日電訊報報道，約翰遜獲提供3套方案選擇，內容大致包括制定指引要求民眾減少在室內接觸﹑規管限制不同家庭混合會面﹑保持社交距離﹑禁止餐廳及酒吧通宵營業及第3次全面封城。

【英國疫情】Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕後收緊防疫 【下一頁】

匿名消息內閣官員形容，內閣政府根本不理會（trashed）瓦蘭斯及首席醫療顧問兼英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）提供的數據。不過消息官員透露，政府更傾向為民眾提供防疫指引，而非推行限制民眾的措施。

副首相藍韜文（Dominic Raab）周日（19日）受訪時指出，現階段不能排除聖誕節前後會否實行更嚴格的防疫措施，亦不認為國會在聖誕前再次召開大會就新防疫措施投票表決。但藍韜文強調，受惠於英國現時疫苗接種水平，民眾今年聖誕會過得比去年好。

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責任編輯：吳漢培

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