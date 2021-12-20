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【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車

科技 19:00 2021/12/20

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公司預計，工廠預計要到2022年才能完工，屆時年產量約為2,400架貨車，而第二階段要到2023年才完成，產能可望提升至2萬架。

曾經歷詐騙疑雲、創辦人離職等風波的電動車新創Nikola，日前終於交付了首架電動貨車Nikola Tre，這將是公司首批100架貨車的開端，其將在2022年繼續交付車輛。

【電動車生產戰】蔚來推新款電動車配搭AR眼鏡 定價平過上一代

Nikola終於趕在2021年結束前，生產並交出第一架電動貨車，而有幸成為第一個收到貨車的客戶，是加州的運輸公司Total Transportation Services（TTSI）。TTSI在 2021年5月與Nikola訂購100架貨車，包括30架鋰電池貨車及70架氫能貨車，在當時可說是勇氣可嘉。因為Nikola在上市一年以來，不斷推遲其核心產品氫能貨車的產期，甚至還轉而推出公司原先認為較落後的鋰電池貨車Tre。

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在7年過後，Nikola 原本推崇的氫能車並未成真，反而臨時被推上戰場的鋰電池貨車Tre成為公司首款交付的產品。Nikola將在2022年完成與TTSI的訂單，交付30架鋰電池貨車Nikola Tre，並且計劃於2023年開始交付其餘70架氫能貨車。公司預計，工廠預計要到2022年才能完工，屆時年產量約為2,400架貨車，而第二階段要到2023年才完成，產能可望提升至2萬架。

【電池技術】遇水也不怕？ 加國大學研發新型電池解傳統電池不足

責任編輯：廖淑瑩

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