【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

01:40 03899中集安瑞科

03:10 外圍因素差

04:20 01839中集車輛 逆市升

06:30 中藥股走強？

08:00 01193華潤燃氣 燃氣股跌得少

09:00 02125 稻草熊娛樂爆升

10:30 00553 南京熊貓電池有少少異動

12:15 06622 兆科眼科

13:30 03613 同仁堂製藥

15:40 跌無可跌股有彈

15:50 01038 長江基建 有防守性

17:40 資金有避險情緒

18:00 00700 騰訊走勢差

19:00 09988 阿里收市倒跌

19:25 001211 比亞迪或下見240元

22:22 01799 新特能源乾跌

23:40 00945 宏利金融前景

27:00 01918 融創中國 內房齊大跌

28:50 07500 南方兩倍看空恒指

31:05 03300 中國玻璃

33:00 02809 GX中國潔能

36:40 01772 贛鋒鋰業

40:00 00388 港交所支持上望位

40:35 02628 中國人壽

43:36 恒指尋底格局

45:40 00013 和黃醫藥

48:10 01523 珩灣科技

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