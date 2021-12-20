【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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【空域安全】揸無人機須考牌 民航處推「進階訓練機構計劃」
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03:10 外圍因素差
04:20 01839中集車輛 逆市升
06:30 中藥股走強？
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10:30 00553 南京熊貓電池有少少異動
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15:40 跌無可跌股有彈
15:50 01038 長江基建 有防守性
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18:00 00700 騰訊走勢差
19:00 09988 阿里收市倒跌
19:25 001211 比亞迪或下見240元
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23:40 00945 宏利金融前景
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28:50 07500 南方兩倍看空恒指
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33:00 02809 GX中國潔能
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40:00 00388 港交所支持上望位
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欄名 : 青姐話