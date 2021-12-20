【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.5% iBond派息有望超越兩厘

▲ 明天公布11月份通脹，市料升1.7%至1.8%。

政府統計處將於明天（12月21日）公布11月份消費物價指數（CPI），專家預計，上月份CPI的升幅介乎1.7%至1.8%。花旗預期，今年全年CPI升1.6%，明年卻將急升2.5%、2023年更料錄得2.7%漲幅，通脹率將高於通脹掛鈎債券iBond （04246） 的兩厘保底息。綜合分析指，明年電費及巴士等加價，Omicron疫情又令全球供應鏈惡化，例如糧食漲價等，市料明天冬至活雞將會貴許多等，俱刺激通脹飛升。

不過，綜合4位專家對CPI的估計則呈大分歧，當中以上商研究部主管林俊泓較保守，他回應本報查詢指，料11月份CPI升1.7%，今年全年錄得1.5%升幅，明年升2%，2023年放緩至僅升1.7%。大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒則料11月份CPI升1.8%，第4季升2%，今年全年則料升1.6%，2022升2%，2023回落至1.5%。

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金管局公布2024年到期iBond派息日期【下一頁】

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，料第4季CPI平均預測升2.1%，今年全年升1.6%，明年卻錄得2.5%漲幅，2023年更升2.7%。而信銀國際經濟師李業勤博士料，第4季CPI升2%，今年全年升1.6%，明年回升至逾2%。

分析指，明年通脹猛於虎，因元旦起電費加價，港燈 （02638） 加7%、中電 （00002） 也加5.8%，此外，巴士又加價。可是，政府卻調低今年全年基本通脹預測，從8月時預估升1%改至升0.7%，但整體CPI維持料升1.6%。

此外，論及iBond債價，致富證券董事暨證券部主管郭家安預期，iBond約在102元到103元窄幅上落。輝立證券企業融資經理陳英傑認為，近月受疫情反覆令通脹明顯放緩，料iBond將反覆下試102元低位。不過，業界指眼下仍處於超低息環境，如1年港元定期存款息率最高只是富邦的0.85厘，相反，官債有兩厘墊底息，不妨繼續持有，至本周四（23日）坐享首次派息。

而據經濟通的資訊，iBond4246自6月24日在港交所 （00388） 掛牌至今，最高曾見104.05元，低見約102.3元，今天（20日）收報102.3元，微跌0.15%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪