【藝術科技】浸大藝術研究項目結合大數據及沉浸式體驗 奪泰晤士創新獎

浸會大學藝術研究項目「Space to Breathe」，結合大數據、沉浸式音樂和裝置，獲《泰晤士高等教育》高等教育亞洲大獎「藝術領域卓越與創新獎」，項目被稱讚為傑出範例，示範大學如何運用跨學科資源，突破公眾欣賞與藝術互動的界限。

獲獎的項目是浸大創造性智能實驗室支持的首個跨學科研究項目，結合大數據等藝術形式，將實時的氣候和污染數據，與人類對香港空氣質素的主觀體驗結合，再通過人聲作為表演媒界，把數據與人類經驗，與氣候科學和個人行為連結，把研究帶入生活。

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《泰晤士高等教育》今年已是第三屆舉辦，八個類別共吸引亞洲及中東地區，約五百份參賽申請，以表彰大學在排名表現以外的傑出成就。

「Space to Breathe」去年以《空氣頌》（Aria）（按此觀看）在香港公園霍士傑溫室表演，由香港兒童合唱團及跨領域藝術工作者，以演唱、舞蹈及光影為觀眾引路，並與丹麥的聲音劇場以全像投影方式，同台演出。

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浸大指，項目概念在世界各地能引起共鳴並重複演繹，帶來了國際合作機遇，預計未來兩年將繼續有數以萬計的觀眾體驗，將藝術與科學結合，進行教育、啟發和娛樂。評委對項目的創新理念給予高度評價，稱圍繞空氣的概念表達非常強烈，帶出集體的意念，同時保持個人化的互動。

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責任編輯：龍紀瑩