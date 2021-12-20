▲ 【電訊股數據】中移動11月5G用戶淨增1887萬戶 中電動、中聯通移動用戶分別增至3.72億及3.17億

內地三大電訊商相繼公布11月營運數據，當中中國移動 （00941） 移動業務客戶總數下跌，但5G套餐客戶數淨增數目跑贏中國電信 （00728） 及中國聯通 （00762） 。

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中移動5G 11月淨增1886.7萬戶

中移動公布11月移動業務客戶總數9.57億戶，當月淨減32.3萬戶；其中5G套餐客戶數有3.74億戶，當月淨增1886.7萬戶，較今年10月按月增長2429.9萬戶有所放緩。

中國移動首11個月移動業務客戶累計淨增1486.5萬戶；其中5G套餐用戶數淨增2.09億戶。

中國移動11月有綫寬帶業務客戶總數2.4億戶，當月淨增224.4萬戶，首11個月累計淨增3024.4萬戶。

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中電信移動用戶數淨增700萬 5G用戶淨增1027萬

中國電信公布11月移動用戶數為3.72億戶，當月淨增700萬戶；其中5G套餐用戶約1.79億戶，當月淨增1027萬戶。

中電信首11個月移動用戶數累計淨增2092萬戶；其中5G套餐用戶數淨增9226萬戶。

中電信11月有線寬帶用戶數為1.7億戶，當月淨增70萬戶；固定電話用戶數為1.07億戶，當月淨減11萬戶。首11個月有線寬帶用戶累計淨增1079萬戶；固定電話用戶累計淨減108萬戶。

中聯通5G套餐用戶增603萬戶

中國聯通公布11月移動出賬用戶數為3.17億戶，當月淨增50.5萬戶；其中5G套餐用戶約1.50億戶，當月淨增603.1萬戶。

中聯通首11個月移動出賬用戶約1152.9萬戶；其中5G套餐用戶數淨增7871.4萬戶。

中聯通11月固網寬帶用戶數為9483.4萬戶，當月淨增87.7萬戶；本地電話用戶數為4705.1萬戶，當月淨減3.3萬戶。首11個月固網寬帶用戶累計淨增873.9萬戶；本地電話用戶累計淨減28.8萬戶。

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