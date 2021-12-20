【ESG】ESG成大趨勢　萬國數據冀2030年成內地首間　實現碳中和及100% 使用可再生能源企業

近年世界各地對碳排放，以至環境、氣候等問題日益重視，內地數據中心龍頭萬國數據（09698）亦注意到該議題。集團上月底發布首份ESG報告，提出「綠色智慧基礎設施連接可持續未來」願景，並成為國內首間承諾2030年同時實現碳中和及100% 使用可再生能源的數據中心企業。

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集團董事長兼首席執行官黃偉表示，對集團在2030年同時實現碳中和及100%使用可再生能源的目標，並已經為此制定清晰、可實現的路徑。2020年，萬國數據可再生能源使用比例達22.6%，25%新投入运营的自建數據中心獲得綠色建築認證。黃偉提到，集團2025年目標是可再生能源使用比例升至50%，當中包含風力、水力、太陽能及其他形式的可再生能源發電。

另外，提到對ESG投入的資本支出（CAPEX），黃指集團會對可再生能源設備等有一定投入，但預料相關費用對整體公司成本影響不大。黃補充，數據中心未來會透過自動化等方向，令集團營運更具效率，相信亦可抵銷相關成本上升。

黃指公司實現碳中和及100% 使用可再生能源，暫時旗下數據中心未有考慮對客戶增加收費，因集團相信ESG是企業責任，集團亦有力承擔。而世界各地愈來愈多企業重視ESG，集團確切實行ESG，對拓展業務亦有一定好處。

對於美國近期再次加強對中概股審查，黃稱，由於公司主要面對內地客戶，加上公司只是提供數據中心給客戶使用，不會得到客戶數據，相信集團屬較不敏感的企業，而集團亦已成功在港上市，故相信美國加緊審查對集團發展步伐影響不大。

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