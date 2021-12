【超級富豪】馬斯克：我將會是美國史上交最多稅的人　估計逾110億美元

特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)星期日在推特(Twitter)上稱,自己今年將繳納超過110億美元稅款。

同場加映:【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

早前美國民主黨參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)在推特上表示,馬斯克獲《時代》雜誌選為「年度風雲人物」(Person of the Year)後,應該交稅,不要再「佔其他人便宜」( "freeloading off everyone else" )。

【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任 負責社區投資共享基金營運工作 頂薪逾6.7萬元 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

其後馬斯克就在推特上回應:「今年我會繳交美國有史以來最多的稅款。」("will pay more taxes than any American in history this year")

馬斯克是世界上最富有的人,其公司特斯拉價值約一萬億美元。 不過為了交稅,馬斯克在過去幾星期出售了價值近140億美元的特斯拉股票。

同場加映:【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機