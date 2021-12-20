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【超級富豪】馬斯克：我將會是美國史上交最多稅的人　估計逾110億美元

環球政經 17:49 2021/12/20

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特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）星期日在推特（Twitter）上稱，自己今年將繳納超過110億美元稅款。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

早前美國民主黨參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren）在推特上表示，馬斯克獲《時代》雜誌選為「年度風雲人物」（Person of the Year）後，應該交稅，不要再「佔其他人便宜」（ "freeloading off everyone else" ）。

【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任 負責社區投資共享基金營運工作 頂薪逾6.7萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
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其後馬斯克就在推特上回應：「今年我會繳交美國有史以來最多的稅款。」（"will pay more taxes than any American in history this year"）

馬斯克是世界上最富有的人，其公司特斯拉價值約一萬億美元。 不過為了交稅，馬斯克在過去幾星期出售了價值近140億美元的特斯拉股票。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 陳楚琨

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