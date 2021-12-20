拜登社會開支議案料受阻 高盛下調美明年經濟增長預測

美國總統拜登正推動通過1.75萬億美元（約13.65萬億港元）社會開支議案，但手握關鍵一票的民主黨參議員曼欽表明反對方案，社會開支議案料受阻。大行高盛隨即宣布下調美國明年經濟增長預測。

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高盛（Goldman Sachs）周日（19日）宣布，將美國明年首季經濟增長預測由3%下調至2%；明年第二季由3.5%下調至3%；明年第3季由3%下調至2.75%。

高盛指出如未能通過社會開支議案，會對經濟增長產生負面影響。基於曼欽（Joe Manchin）的表態，高盛決定調整經濟增長預測，消除有關社會開支議案可通過這項假設。

而部分華爾街經濟學家認為，拜登（Joe Biden）提出的社會開支議案一旦通過會撥款數千億美元來應對氣候變化，可使基建行業受益。

華盛頓智庫美國進步中心（Center for American Progress）高級研究員里基茨（Sam Ricketts）表示，社會開支議案是建基於拜登去年11月簽署、價值1萬億美元（約7.8萬億港元）的兩黨基建法案之上。

他表示兩黨基建法案彌補了美國公路、橋梁、水利等基建設施持續欠缺投資的缺陷，形容社會開支議案不但著眼現時，更是一項針對未來基建的議案。

里基茨指出社會開支議案其中一個關鍵措施，是為潔淨能源、電動車、脫碳提供約3,000億美元（約2.34萬億港元）的稅務優惠和退稅。

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白宮指這項措施將有助降低美國家庭於屋頂安裝太陽能板的成本約30%，也可降低本地生産電動車的成本約1.25萬美元（約9.75萬港元）。Sam Ricketts認為上述多項措施，可為基建行業創造更多收入、利潤和就業機會。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius上月底表示，高盛預計社會開支議案的新支出和稅務優惠，會縮減至1.75萬億至2萬億美元（約13.65萬億至15.6萬億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲