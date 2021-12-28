  • 15°C
香港時間 : 20211228日 (二) 10:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李嘉誠增持】李嘉誠再獨資增持長實、月內累斥1.86億元　權益反超李澤鉅、長實升逾3%

股市 09:58 2021/12/28

分享：

【李嘉誠增持】李嘉誠再獨資增持長實、月內累斥1.86億元　權益反超李澤鉅

長和系創辦人李嘉誠再度申報增持長實集團 （01113） ，新公布李嘉誠經其全資持有公司於12月20日以平均每股47.3442元，購入15.6萬股長實股份，涉資近739萬元。李嘉誠自月初起主要循全資擁有公司購入長實，令被視為李嘉誠持有的長實權益增至46.40%，較長和 （00001） 主席、李嘉誠長子李澤鉅的46.34%為高。

長實股價逆市造好，升逾3%，高見49.5元，成交1.2億元。

李嘉誠近兩年持續增持長實集團，主要都是以他和李澤鉅均有權益的實體增持，但本月6日起，李嘉誠連續10個交易日以其全資持有公司增持，令其子李澤鉅權益未有同步增加。

長實夥李嘉誠基金會退出飛機租賃行業套近332億元 發展7年退出、歸咎疫情，可見【下一頁】

李嘉誠最新於12月14日、12月15日、12月16日及12月17日，以平均價每股港幣45.8708元、46.5997元、46.8010元及47.2020元購入長實，涉資約9633萬元，增持共207.15萬股長實。

連同前一輪申報，李嘉誠全資持有公司在12月8日、9日、10日和13日，場內增持176.3萬股長實，涉及8192萬港元。

三輪增持下，李嘉誠月內獨資增持長實股份累計出資約1.86億元。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」近10日資金流向│捕捉異動股

*加息會否影響高息股？談中移動941 vs香港電訊*

相關文章：

【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同

【李嘉誠增持】李嘉誠父子隔逾半個月再買長實　增持方式稍改

【新股IPO】李澤楷旗下富衛快完成14億美元私募融資、李嘉誠基金會撐場　優先考慮香港上市

港股 長實集團（01113） 增持 李嘉誠 李澤鉅

上一篇文章

【異動股】中藥板塊落鑊　中國中藥曾飈兩成　內地券商唱好指中藥藥材價格上漲利行業

下一篇文章

【異動股】開拓藥業早段暴瀉近85%　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件
【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件
【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」、恒大高開逾3%
【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」、恒大高開逾3%
【美股收市+ADR】摩通唱好　標指再破頂　中概股逆市受壓
【美股收市+ADR】摩通唱好　標指再破頂　中概股逆市受壓
【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市　國資60億入股螞蟻消費金融
【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市　國資60億入股螞蟻消費金融
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款