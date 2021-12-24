▲ 【李嘉誠增持】李嘉誠再獨資增持長實、月內累斥1.86億元 權益反超李澤鉅

長和系創辦人李嘉誠再度申報增持長實集團 （01113） ，新公布李嘉誠經其全資持有公司於12月20日以平均每股47.3442元，購入15.6萬股長實股份，涉資近739萬元。李嘉誠自月初起主要循全資擁有公司購入長實，令被視為李嘉誠持有的長實權益增至46.40%，較長和 （00001） 主席、李嘉誠長子李澤鉅的46.34%為高。

李嘉誠近兩年持續增持長實集團，主要都是以他和李澤鉅均有權益的實體增持，但本月6日起，李嘉誠連續10個交易日以其全資持有公司增持，令其子李澤鉅權益未有同步增加。

李嘉誠最新於12月14日、12月15日、12月16日及12月17日，以平均價每股港幣45.8708元、46.5997元、46.8010元及47.2020元購入長實，涉資約9633萬元，增持共207.15萬股長實。

連同前一輪申報，李嘉誠全資持有公司在12月8日、9日、10日和13日，場內增持176.3萬股長實，涉及8192萬港元。

三輪增持下，李嘉誠月內獨資增持長實股份累計出資約1.86億元。

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