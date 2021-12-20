【中概股】「中國版Quora」知乎被網信辦約談責令整改　早段挫近一成

▲ 在美上市的內地問答社區內容平台知乎被國家網信辦約談，其中概股在美股市前時段急挫。圖為知乎創辦人周源。

在美上市的內地在線問答社區內容平台知乎（美：ZH）被國家網信辦約談，其中概股在周一美股市前時段急挫。知乎於美股早段續挫逾一成，截至本港時間晚上11時30分左右，知乎股價大插11.4%，報5.07美元。

內媒報導，網信辦近日指導北京市網信辦約談知乎網負責人，針對知乎網多次出現法律法規禁止發布或者傳輸的信息等問題，依據《中華人民共和國網絡安全法》，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市網信辦對知乎網違法行為進行行政處罰立案。北京市網信辦負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全網絡信息安全管理制度，不得為違法違規信息提供傳播平台。北京市互聯網信息辦公室將進一步督促相關網站平台加強內部管理，依法依規開展服務，維護清朗網絡空間。

知乎網負責人表示，將深刻吸取教訓，嚴格落實各項整改要求，在整改期間自行暫停相關功能。知乎2011年成立，被喻為「中國版Quora」。公司今年3月在美上市，上市後股價累計跌逾3成。

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