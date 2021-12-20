  • 16°C
香港時間 : 20211220日 (一) 23:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股】「中國版Quora」知乎被網信辦約談責令整改　早段挫近一成

股市 23:24 2021/12/20

分享：

在美上市的內地問答社區內容平台知乎被國家網信辦約談，其中概股在美股市前時段急挫。圖為知乎創辦人周源。

在美上市的內地在線問答社區內容平台知乎（美：ZH）被國家網信辦約談，其中概股在周一美股市前時段急挫。知乎於美股早段續挫逾一成，截至本港時間晚上11時30分左右，知乎股價大插11.4%，報5.07美元。

內媒報導，網信辦近日指導北京市網信辦約談知乎網負責人，針對知乎網多次出現法律法規禁止發布或者傳輸的信息等問題，依據《中華人民共和國網絡安全法》，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市網信辦對知乎網違法行為進行行政處罰立案。北京市網信辦負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全網絡信息安全管理制度，不得為違法違規信息提供傳播平台。北京市互聯網信息辦公室將進一步督促相關網站平台加強內部管理，依法依規開展服務，維護清朗網絡空間。

知乎網負責人表示，將深刻吸取教訓，嚴格落實各項整改要求，在整改期間自行暫停相關功能。知乎2011年成立，被喻為「中國版Quora」。公司今年3月在美上市，上市後股價累計跌逾3成。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

相關文章﹕

【業績｜中概股】知乎第三季度收入按年增1.1倍至8.24億人幣　盤前曾升逾一成

【知乎上市】知乎創辦人周源年僅40歲　曾為記者　不甘只做旁觀者　萬元創業先嘗失敗

【新股IPO】知乎美國IPO首日掛牌　一度跌28%、收市跌11.2%

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

【石Sir一周前瞻：異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

*港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？*

美股 中國概念股

下一篇文章

【港股ADR+夜期】美團ADR低港近2%　夜期升幅收窄（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】華置私有化失敗今復牌　富瑞：阿里巴巴增長動力多、目標價287元
【開市9點半】華置私有化失敗今復牌　富瑞：阿里巴巴增長動力多、目標價287元
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【港股ADR+夜期】美團ADR低港近2%　夜期升幅收窄（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美團ADR低港近2%　夜期升幅收窄（不斷更新）
【新股IPO】商湯00020重啟招股、入場費不變　基石投資者換人、已要求排除美資認購
【新股IPO】商湯00020重啟招股、入場費不變　基石投資者換人、已要求排除美資認購
【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決、復牌股價低開3成　Ken Sir估華置4大後著
【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決、復牌股價低開3成　Ken Sir估華置4大後著
【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽
【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款