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【內房危機】 逾117億美元優先票未償還 商討全面債務重組 佳兆業復牌後急挫近15%

股樓投資 17:07 2021/12/20

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佳兆業集團（01638）今日（20日）復牌，股價創上市新低。公司公告指，目前公司優先票據的未償還本金額約為117.8億美元（約920億港元），可能導致公司債權人要求加快還款，公司一直與優先票據持有人代表商討，制定全面債務重組計劃，並無接獲相關優先票據持有人就加快行動發出任何通知。

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾睇淡有理

股價復牌後，低開7.6%後愈跌愈有，低見0.78元，創上市新低，收報0.79元，跌14.1%。

佳兆業表示，已委任華利安諾基（中國）作為其財務顧問以評估集團的資本結構、衡量集團的流動性並探討一切可行的解決方案，以盡快緩解當前的流動性問題並為所有持份者達成最佳解決方案。

【濠賭股】 惠譽列金沙美高梅澳博入負面觀察名單【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息七小福你要識

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記者：郭秀慧

復牌 經濟 佳兆業集團（01638）

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