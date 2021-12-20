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【直播帶貨】「淘寶一姐」薇婭逃稅遭罰13.41億人幣、帳號被凍　收入有多高？

17:57 2021/12/20

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【直播帶貨】「淘寶一姐」薇婭逃稅遭罰13.41億人幣　收入有多高？

繼內地娛樂圈成為內地稅務部門審查對象，在阿里巴巴 （09988） 等電商平台冒起的「直播帶貨」網絡主播，也被揭發亥逃稅。被視為「淘寶一姐」的網絡主播黃薇（網名：薇婭）捲入偷逃稅款調查。內地稅務機關通報，全面深入稅務檢查薇婭後，發現薇婭逃稅6.43億元（人民幣，下同），向其追繳並處罰款13.41億元。

隨薇婭被罰款後，阿里巴巴旗下淘寶應用程式無法找到「薇婭直播間」，淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播賬號已被凍結了，但店鋪沒有被封。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」近10日資金流向│捕捉異動股

當局表示，2019年至2020年期間，黃薇通過隱匿其從直播平台取得的佣金收入虛假申報偷逃稅款；通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇企業管理諮詢合夥企業等多家個人獨資企業、合夥企業虛構業務，將其個人從事直播帶貨取得的佣金、坑位費等勞務報酬所得轉換為企業經營所得進行虛假申報偷逃稅款；從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅。

薇婭出生於1985年，2005年以歌手身份出道於大陸娛樂圈，其後轉為網絡紅人。

單單以其逃稅金額以及內地最高個人所得稅率45%計算，薇婭2019年至20年逃稅相關收入達14.29億元。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備*

與薇婭齊名，「主播一哥」李佳琦直播半日賣貨逾100億元，可見【下一頁】

薇婭還清款項可免刑責　稅局強調支持平台經濟健康發展

據報，薇婭在調查過程中主動補繳稅款5億元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，國家稅務總局杭州市稅務局稽查局依據相關法律，追收13.41億元，包括隱匿收入偷稅但主動補繳的5億元和主動報告的少繳稅款0.31億元，處0.6倍罰款計3.19億元；對隱匿收入偷稅但未主動補繳的0.27億元，處4倍罰款計1.09億元；對虛構業務轉換收入性質偷稅少繳的1.16億元，處1倍罰款計1.16億元。

至於薇婭會否涉及刑事調查，內地當局表示，據內地法規若薇婭能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任。

稅務部門就薇婭偷逃稅案件表示，平台經濟是經濟發展的新模式，利好滿足消費者需求、新舊動能轉換、經濟優質發展，惟在平台經濟快速發展過程中，部分網絡主播的稅收違法行為，擾亂稅收徵管秩序，破壞公平競爭的市場環境，追討網絡主播逃稅收違法行為進行查處，有利於平台經濟長期規範健康發展。同時，稅務部門將認真落實好各項稅費優惠政策，持續優化稅費服務，為平台經濟發展創造良好的稅收營商環境。

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 杭州 國家稅務總局

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