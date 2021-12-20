  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (一) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀Omakase新店 鮨 央泰

名人薈萃 18:48 2021/12/20

分享：

近年港人對Omakase趨之若鶩，日本鮨店開完又開，在缺乏師傅的情況下，有傳聞說只要你在元X壽司做過幾個月，便會有貴價鮨店邀約過檔，壽司學徒不愁失業，亦間接導致鮨店質素參差不齊。最近，過江龍鮨央泰（Sushi Hisayoshi）空降尖沙咀海港城，由東京米芝蓮一星餐廳「銀座いわ」創辦人和他的入室弟子主理，選料嚴謹，食材從日本每日新鮮空運抵港，務求讓食客品嚐到跟東京本店一樣的魚鮮滋味。

是晚試了每位價值$2,180的Sumeragi（皇）套餐，餐前小點外型像玉子豆腐，先把粟米蒸熟去衣，加入忌廉及牛奶做成粟米豆腐，質感比想像中更煙韌，粟米的甜味加上豉油的鹹及山葵的辣，味道層次豐富。

煙韌的左口魚、爽口的北海道石垣貝都在刺身之列，值得一提的是馬鮫魚，師傅用備長炭輕炙馬鮫魚表皮，目的是活化其皮下脂肪令味道更香，汁醬是酸汁、蘿蔔蓉、蘋果蓉、薑及蔥段，味道頗酸，有助打開味蕾。

餐廳的招牌菜「慢煮北海道八爪魚」登場，師傅用慢煮方法令八爪魚更腍更入味，配襯山葵及柚子胡椒，微辣令菜式更惹味。

青森縣的鮑魚，配上香濃的鮑魚肝醬，齋聽已經知道無得輸，入口更覺飽魚口感腍滑，好味！

北海道毛蟹配酸度較高的土佐醋啫喱及魚子醬，酸味令鹹鮮更突出。

鮟鱇魚肝一向是我的至愛，這道紅酒慢煮鮟鱇魚肝口感極之幼滑，齒頰留香，酒香芬芳，同行老公笑言吃過這裡的標準，以後很難返轉頭吃其他劣等貨。

帶子天婦羅，用了鮮魚湯底，加入洋蔥、白酒及牛油，令鮮甜的魚湯更有「內涵」；天婦羅的粉漿很薄，食落輕盈，十分鬆化。

用「酒盗燒」方法製作的太刀魚；「酒盗燒」即是把鰹魚內臟搽在魚皮上再燒香，入口有淡淡鰹魚味道，令餸菜更具特色。

到了壽司環節：油份高而爽口的深海池魚、鰤魚（即10公斤以上的成年油甘魚）、熟成13天的赤身、入口即溶的大拖羅、搽上醃製四星期蛋黃醋的春子鯛、用備長炭輕炙使油香及煙燻味更突出的赤鯥魚、肉厚而爽口的新鮮北寄貝、顏色艷麗的花竹蝦，以及用柚子皮提味的海饅壽司。

Omakase豈能缺少香港人至愛的海膽？採用北海道根室竹內海膽，完全沒有那股海膽獨有、討厭的怪味，好吃的海膽理應如此。

除了吞拿魚卷及有大大隻蝦肉的麵豉湯，我更喜歡其玉子燒，沒有輕盈的空氣感，卻有綿密濕潤的蛋糕口感，好吃得很。

到了尾聲，以甜度爆燈的靜岡縣皇冠蜜瓜作結，滿足！

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

蜜瓜 米芝蓮 香港 海港城 尖沙咀

上一篇文章

【夢想本應翱翔@iM網欄】港初創設身處地推應市保險　助行業科技升級

下一篇文章

柏傲莊1期5%樣本混凝土強度低於指明等級強度　屋宇署指整體結構無明顯危險　新世界︰無礙交樓安排
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大埔複式連天台戶　業主四年慘蝕789萬　夠買市區新盤
大埔複式連天台戶　業主四年慘蝕789萬　夠買市區新盤
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款