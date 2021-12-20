【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀Omakase新店 鮨 央泰

近年港人對Omakase趨之若鶩，日本鮨店開完又開，在缺乏師傅的情況下，有傳聞說只要你在元X壽司做過幾個月，便會有貴價鮨店邀約過檔，壽司學徒不愁失業，亦間接導致鮨店質素參差不齊。最近，過江龍鮨央泰（Sushi Hisayoshi）空降尖沙咀海港城，由東京米芝蓮一星餐廳「銀座いわ」創辦人和他的入室弟子主理，選料嚴謹，食材從日本每日新鮮空運抵港，務求讓食客品嚐到跟東京本店一樣的魚鮮滋味。

是晚試了每位價值$2,180的Sumeragi（皇）套餐，餐前小點外型像玉子豆腐，先把粟米蒸熟去衣，加入忌廉及牛奶做成粟米豆腐，質感比想像中更煙韌，粟米的甜味加上豉油的鹹及山葵的辣，味道層次豐富。

煙韌的左口魚、爽口的北海道石垣貝都在刺身之列，值得一提的是馬鮫魚，師傅用備長炭輕炙馬鮫魚表皮，目的是活化其皮下脂肪令味道更香，汁醬是酸汁、蘿蔔蓉、蘋果蓉、薑及蔥段，味道頗酸，有助打開味蕾。

餐廳的招牌菜「慢煮北海道八爪魚」登場，師傅用慢煮方法令八爪魚更腍更入味，配襯山葵及柚子胡椒，微辣令菜式更惹味。

青森縣的鮑魚，配上香濃的鮑魚肝醬，齋聽已經知道無得輸，入口更覺飽魚口感腍滑，好味！

北海道毛蟹配酸度較高的土佐醋啫喱及魚子醬，酸味令鹹鮮更突出。

鮟鱇魚肝一向是我的至愛，這道紅酒慢煮鮟鱇魚肝口感極之幼滑，齒頰留香，酒香芬芳，同行老公笑言吃過這裡的標準，以後很難返轉頭吃其他劣等貨。

帶子天婦羅，用了鮮魚湯底，加入洋蔥、白酒及牛油，令鮮甜的魚湯更有「內涵」；天婦羅的粉漿很薄，食落輕盈，十分鬆化。

用「酒盗燒」方法製作的太刀魚；「酒盗燒」即是把鰹魚內臟搽在魚皮上再燒香，入口有淡淡鰹魚味道，令餸菜更具特色。

到了壽司環節：油份高而爽口的深海池魚、鰤魚（即10公斤以上的成年油甘魚）、熟成13天的赤身、入口即溶的大拖羅、搽上醃製四星期蛋黃醋的春子鯛、用備長炭輕炙使油香及煙燻味更突出的赤鯥魚、肉厚而爽口的新鮮北寄貝、顏色艷麗的花竹蝦，以及用柚子皮提味的海饅壽司。

Omakase豈能缺少香港人至愛的海膽？採用北海道根室竹內海膽，完全沒有那股海膽獨有、討厭的怪味，好吃的海膽理應如此。

除了吞拿魚卷及有大大隻蝦肉的麵豉湯，我更喜歡其玉子燒，沒有輕盈的空氣感，卻有綿密濕潤的蛋糕口感，好吃得很。

到了尾聲，以甜度爆燈的靜岡縣皇冠蜜瓜作結，滿足！

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