【大灣區】中銀香港提升大灣區「置業易」融資服務　提供按揭、物業抵押貸款及私人貸款

▲ 中銀香港提升大灣區「置業易」融資服務，提供按揭、物業抵押貸款及私人貸款。

中銀香港 （02388） 提升其大灣區「置業易」融資服務，為計劃到大灣區置業生活的香港居民提供融資方案，包括大灣區「置業易」按揭貸款、物業抵押貸款及私人貸款。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，現時該行大灣區「置業易」按揭貸款服務已覆蓋港人置業熱門城市，如中山、珠海、肇慶、廣州等。客戶可在中銀香港全港任何一間分行辦理大灣區指定一手樓盤的按揭申請。以港幣作借貸及供款的大灣區「置業易」按揭服務，提供最高樓價6成或1000萬港元（以較低者為準）借款額，還款期最長30年，利率低至最優惠利率 P減1.75%。

此外，該行亦為在大灣區已擁有物業的香港居民提供大灣區「置業易」物業抵押貸款服務，以港幣作借貸及供款，提供高達估價5成或1000萬港元（以較低者為 準）借款額，還款期可最長20年。至於該行的大灣區「置業易」私人貸款，則為已在大灣區置業生活的香港居民提供短期資金周轉方案，以應付大灣區物業裝修等支出或日常生活所需。

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