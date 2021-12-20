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【Tesla】世界第首名Tesla寶寶出生 依靠自動駕駛輔助 美國女子在特斯拉前座分娩

理財智慧 17:00 2021/12/20

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根據外媒報道，美國費城一對夫婦在塞車時正好遇上妻子分娩，兩者被通勤車流圍困，被迫無奈下妻子只能在車上完成分娩。

【理財熱話】父親有門手藝 冀子承父業 惟兒子憂反幫倒忙 造成名譽掃地【下一頁

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

妻子表示自己早在當天早上就有預感，寶寶今天可能要出生了。於是她告訴先生，先把 3 歲的大兒子送去學校，再回來接她去醫院，但先生認為應該立刻出發去醫院。結果遇上塞車。丈夫只能開啟車輛的自動駕駛模式，從而抽出注意力去照顧妻子。

當他們終於抵達醫院時，寶寶已經誕生，醫護人員亦待命多時，在打開車門後立即替寶寶剪斷臍帶，並確認衽初生嬰兒的健康狀況。

醫院婦產科的醫護人員都稱這名女嬰是「Tesla Baby」，而該對夫妻亦考慮為孩子改名為 Tess，以紀念特別的生產過程。

【工作推介】康文署請季節性救生員 最高月薪可達2.1萬元【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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