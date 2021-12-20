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【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃

理財智慧 19:23 2021/12/20

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網上有討論區一直都稱「公屋仔=人生羸家」，主要原因是香港高昂的樓價，令到不少人對於「上車」的願望愈走愈遠，因此不少人都認為住公屋已經解決了在香港居住的重大問題。但有網民在網上發文，題為「買公屋係咪有D伏」，帖文引起網民的討論。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +5

 

【樓市熱話】 欲買2房半新樓 港男預算約700萬 心儀3屋苑選樓感困難  【下一頁

帖文一出後，不少網民都提醒樓主「限米煮限飯」不要嫌棄太多，「五百呎才百多萬，私人樓一定做不到。買了之後，起碼是擁有一間自己名下的物業。」、「就算讓樓主抽到新居屋，但樓主是否有能力付首期？是否供得起？否則只能買公屋。」，也有人建議樓主用綠表買居屋，「樓主應該考慮用綠表買居屋，質素或地段會較公屋好。」
 
同時，有人認為樓主應該實地考察和考慮公屋的環境，「其實公屋即使要維修，也是政府承包的，所以費用不會太貴。但公屋最好要自己去實地考察下，愈接近市中心愈好。」、「樓主比較擔心是入住後的環境，附近可能是少數族裔或者新來港人士，所以要比較留意。」

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

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責任編輯：陳頌潔

樓價 香港 物業 公屋 居屋

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