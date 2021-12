【夢想本應翱翔@iM網欄】港初創設身處地推應市保險　助行業科技升級

不少人創業的動力是源於自身曾遭遇的難題,他們敏銳地捕捉到商機,結合專業知識及強勁的執行力,將其轉化為惠及大眾甚至改變行業的力量。阿里巴巴香港創業者基金投資的保險科技公司OneDegree聯合創辦人郭彥麟(Alvin)就是其中之一。他當時幫助患癌的媽媽處理保險索償,深感行業效率低,在科技應用發展遲緩,於是決意創辦網上保險公司,從保額小的小型保險入手,融入科技加快理賠流程。他們六年來獲逾7000萬美元融資,並計劃將技術輸出至其他國家及地區。Alvin與我分享他對品牌的信念——「Made in Hong Kong. Made for the World.」(香港製造,全球受惠)

香港讀者近年或聽過「毛價保」(寵物保險)、「新冠疫苗副作用保險」、「數碼資產保險」、無限理賠的危疾保險等產品,就是出自OneDegree。該公司在香港獲頒虛擬保險牌照,不單面向大眾,亦為保險公司提供B2B技術解決方案,助行業更新換代,提升效率,業務增長勢頭不俗。

從切身之痛出發 創業提升理賠效率

在香港土生土長的Alvin持有芝加哥大學經濟學碩士學位,畢業後任職投資銀行摩根大通,一做就是12年。他曾任亞太新興科技研究部主管,緊貼科技脈搏,見證股票交易由電話完成發展到網上買賣,亦曾從事高頻交易近七年,可謂親歷數碼科技為金融業帶來的變化。

2015年Alvin媽媽不幸患上末期癌症,他處理保險索償時感到手續繁瑣耗時,驚覺醫療保險於科技應用上十分落後,「以亞洲區為例,七成保險公司仍沿用25年前的系統,當年的programming language(程式語言)早於十多年前已停止開發,非常過時。這令我很想做點事情,亦相信這會帶來重大影響。」他曾自學工程碩士課程,熟識科技趨勢的他於2016年創辦OneDegree,誓要為客戶帶來省時便利的保險服務。

該公司以科技打造網上投保系統,一方面力求大幅縮短產品的開發時間,「其他保險公司產品的更替需時6至12個月,我們可於10天內做到。以寵物保險為例,我們聽取客戶意見,一年間升級了五次,最終做到市場需要的產品,隨即銷售飆升」;另一方面公司著重縮短保險理賠流程,「客戶只需要透過網上遞交所需文件,大大縮短申請時間,一般保險公司或需時數星期。」

保險業x Web 3.0 未來發展空間大

OneDegree成立至今融資數千萬美元,於初創而言已是成績斐然,Alvin則認為:「現在只是一個開始,我可預見(業務)未來還有很大的發展空間,例如Web 3.0(第三代互聯網,可理解為建基於區塊鏈技術的去中心化網絡,涉及數字身份認證、私隱保護、數據確權等範疇),於保險界的應用可謂由零開始。」他續指,OneDegree已著手鑽研decentralized finance(去中心化金融),亦就網絡安全研究了超過三年。

該公司上月就宣佈推出數字資產保險,承保數字資產託管服務平台所託管的加密貨幣、證券型貨幣和NFT(非同質化代幣資產)資產,成為本港首間提供數字資產保險的保險商。Alvin指,「從前大家把儲蓄收於床底下,當有了50萬港元的銀行存款保障後,大眾便放膽把儲蓄存到銀行;時至今日的blockchain(區塊鏈)世界,整個體系已經發展得非常遠大,至於如何給予大眾信心,保險就能發揮大作用。」

目前OneDegree已向東南亞、北亞、內地等保險同業輸出技術,Alvin對公司發展成為保險科技龍頭充滿信心。他亦樂見獲得外部投資者及同事的認可,「我們進行了數次內部融資,有超過一半同事都投資到公司,估計現時約有十多位同事持有公司股份。」

兩年前更有投資者欲購入公司舊股,當時於第一輪內部認購的同事已獲得不錯回報,Alvin問同事們是否有人願意賣出,卻沒有人願意。他認為公司能有此凝聚力,源於將同事視為「co-owner」(共同持有人)的文化,「用意不在於融資,而是希望給予同事參與度,彼此分享成功的喜悅,同事之間亦互相鞭策、鼓勵。OneDegree這名字亦指︰只要每個人都投入一分,合起來的力量便會變得強大。」

回饋社會 獎金捐母校

傾談之中,我還得知Alvin當年是獲獎學金到芝加哥大學升學,今天他亦不忘回饋社會,踏入銀行業十多年來,都將獎金捐給母校。「以我當年的家境,即使於香港升讀大學亦沒有足夠學費,我能升讀芝加哥大學全因得到奬學金,改變了我的生活和生命,我很希望可以繼續傳承,薪火相傳。」

Alvin認為創業者大致可分為兩類,一類看重收益,一類看重impact(影響)。「以我所見,較著重impact的創業家能走得更遠,對社會有所建樹。」我問他在創業之餘,是否還有其他願望,他道:「我希望能break the skill gap(打破技能差距),因為時代急速變化,而整體教育仍十分落後,我很想在這方面做點事情。」倘若香港要成功作為一創科中心,我們必須提供足夠的人才,因此有效改善教育制度是刻不容緩。

作者_周駱美琪(Cindy)簡介: 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。

