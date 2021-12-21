【理財熱話】父親有一門手藝 冀子承父業 惟兒子憂幫倒忙 造成名譽掃地

有一些傳統手藝面臨無人傳承困境，年輕人不願意從事這個行業，最近有一名網民在《香港討論區》發文指，自己的朋友在港大畢業，他父親有一門手藝，希望下一代繼承，但他擔心能力不足，反而毀掉父親的成果，詢問大家有甚麼提議。

樓主其後留言補充，​​他朋友沒有技術經驗，反而管理經驗比較多，因為他讀過相關的課程。

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為不應該接手，如果朋友沒有技術，一旦繼承很容易就結業，倒不如選擇自己想過的人生，「多錯漏就不要接手，有機會被他敗光。」、「不懂做又沒有技術，擔心影響名譽。」、「賺到錢就繼承，如果是夕陽工業就放棄。」

另外，有些網民覺得如果家人思想比較傳統的話，建議他「趁他父親仍在世，有甚麼不明白就問他，讓他指點、教導朋友。」、「叫他父親教導他。」

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責任編輯：陳頌潔