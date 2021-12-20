【華置復牌】 華人置業復牌後曾急瀉35% 回應買恒大股債符合上市規則

華人置業（00127）私有化計劃上周五（17日）被否決，股份今日（20日）復牌。大股東「大劉」劉鑾雄及太太「甘比」陳凱韻前提出以每股4元私有化華置，被批評出價太低對小股民不公，最終因「數人頭」未能過半而遭否決。華置今日復牌後，股價曾急瀉逾35%，低見2.45元，與上周五停牌前的3.78元比較，市值蒸發逾25億元，收報2.96元，仍跌21.7%。

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華置行政總裁陳凱韻指，提出私有化華置的原意是給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機，以免他們有機會承受更大損失，但如今也會尊重股東的意願，將維持集團現有業務不變及一如既往努力為股東服務，期望集團業績穩步增長。

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與此同時，華置就多名股東質疑公司投資中國恒大（03333）屬錯誤之舉作出解釋，指根據當時的上市規則，公司購入恒大股票及債券的安排絕對符合上市規則。

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記者：郭秀慧