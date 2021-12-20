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【2022年趨勢】數碼轉型成大勢　Equinix公布2022年四大數碼基礎設施發展趨勢

科技 19:00 2021/12/20

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全球數碼基礎設施企業Equinix針對2022年不斷轉變的數碼轉型環境作出預測，並公布明年四大數碼基礎設施發展趨勢。

全球數碼基礎設施企業Equinix針對2022年不斷轉變的數碼轉型環境作出預測，並公布明年四大數碼基礎設施發展趨勢，同時分析未來十年加快推動數碼基礎設施部署和應用的主要因素。

【2022科技預測】德勤：醫療穿戴設備、NFT收藏品增長 明年體育NFT交易額逾150億元

預測1：駕馭複雜的混合多雲環境　驅動企業數碼優先策略

  • 雲端自動化技術將加快企業採用數碼基礎設施：私有雲、公共雲和本地工作負載間的界限將變得更模糊，而混合多雲環境的複雜程度亦在增加。企業應加強利用支援人工智能／機器學習的雲端服務，從而實現雲端自動化，簡化建立和配置雲端運算資產的時間，亦簡化橫跨多個雲端平台的複雜開支和採購系統，從而顯著降低公共雲基礎設施的管理開銷和營運成本。  
     
  • 互聯雲端生態系統將令基礎設施更靈活：各個雲端服務供應商將組成互聯生態系統，並把混合多雲技術發展成集體項目，致力為企業帶來新的業務價值及應用例子。企業需持續開放雲端連接權利，並利用人工智能/ 機器學習技術於雲端之間靈活配置工作負載，從而讓混合多雲環境成為變得更連貫和完整。其中雲原生企業應從雲轉向本地基礎設施，並選擇更高性能且具擴展能力的混合雲選項。

預測2：邊緣化人工智能／機器學習將推動5G和物聯網發展

  • 數據控制和治理將推動人工智能市場發展：企業將越來越需要利用外來數據（公共雲、數據代理、物聯網設備）以構建更精確的人工智能／機器學習模型。他們將投入至人工智能市場，並在安全且隱私度高的情況下，進行數據和演算法多方交易。因此，人工智慧市場將啟用區塊鏈技術，以協助用戶追蹤數據和人工智慧模型的變化。同時，他們將於中立位置提供安全區域，讓原始數據永遠不會離開安全區，協助供應方能保持對其數據的控制。
     
  • 統一及晶圓級的人工智能將加強新一代人工智能技術的擴展能力：在未來的五年內，數據引力、遲延和私隱保障將令人工智能架構轉變成分散式模型，而分散的人工智能編排和控制將成為常態。人工智能將適用於日漸複雜的問題，隨著問題的數據庫將較兩年前大1,000倍，市場亦需要較過去強大1,000倍的運算能力。

【網絡安全】報告公布十大惡意軟件排行榜 教育行業成首要攻擊目標

預測3：嶄新的信任模型將成為網絡安全議程的重點

  • 融合保安和零信任模式將增加攻擊者的難度和成本：企業的資訊科技總監需全力解決數碼孤島問題，並建立融合的網絡安全環境，從而擴大企業的數碼足跡。同時，他們應以攻擊者的角度審視現有的基礎設施，並致力建立融合IT、OT的零信任環境。
     
  • 政府將在網絡攻擊方面採取更積極的進攻措施：隨著越來越多政府視網絡攻擊和勒索軟件為國家威脅，他們將以更積極的態度協助行業填補安全漏洞。政府將對企業實施新法規，並要求企業在他們的董事會中加入更多的安全專家，繼而為共用數據引入新的認證要求。

預測4：全球業務以淨零為目標

  • 融合可持續概念與技術創新：行業領袖將更積極把創新的可持續概念，全面整合至數據中心、數碼基礎設施部署及產品和服務的開發與交付流程。企業將在供應鏈中將優先選用較環保的建築、產品設計及物料，企業資深管理人員亦需優先評估商業決定對生物多樣性的影響，在節約用水的同時減少廢物排放。
     
  • 行業致力邁向淨零目標，而數據中心將於十年內使用100%可再生能源：為了將數據中心的平均能源使用效率（PUE）從1.59降至接近1，企業正持續採用創新的能源技術。當中，燃料電池和綠氫等主要再生能源將進一步加快電網發展。未來十年，企業、政府及其合作夥伴需同心合力，共同於2030年將溫室氣體排放量減至約50%。企業須積極與能源及公用事務領袖建立合作夥伴關係，並利用雲端和主機託管合作夥伴部署，讓商業模式得以可持續發展。

【半導體產業】報告：2021年OEM半導體設備 銷售總額預計突破8千億元新高

責任編輯：廖淑瑩

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