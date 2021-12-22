【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄13.3億孖展、超購1.2倍　國際配售已足額、提早截飛（不斷更新）

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商湯集團 （00020） 周一（21日）重啟招股，股份定價及集資規模均與早前招股相同。目前，綜合數間券商數據顯示，商湯集團合共獲得逾13.3億元孖展，若以公開發售部分集資近5.99億元計算，商湯集團已錄超額認購，惟較月初首次招股，同期孖展認購反應仍顯遜色。
商湯集團重啟招股，基石投資者換人、已要求排除美資認購【下一頁】
國際配售方面，據外電報道指，商湯計劃國際配售部分已經獲得足額認購，據悉公司將會在今日下午5時提前關簿，原定計劃在明日才截止國際配售的認購。
商湯再度招股的孖展詳情
|招股日數
|首次招股（12月7日至10日）
|本次招股（12月20日至23日）
|第一日
|14.7億
|3億
|第二日
|17.9億
|10.1億
|第三日
|30.5億
|13.3億
*數字為累計孖展額，單位為港元
回顧商湯集團在本月初進行招股的時候，首日合共錄得14.7億元孖展，次日孖展增加約3.2億元至17.9億元，截至第三日合共錄得30.5億元孖展，超購逾4倍。
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記者：梁安琪