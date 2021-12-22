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【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄13.3億孖展、超購1.2倍　國際配售已足額、提早截飛（不斷更新）

新股IPO 19:16 2021/12/22

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商湯集團0020再度招股　兩次孖展認購反應有何變化？

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商湯集團 （00020） 周一（21日）重啟招股，股份定價及集資規模均與早前招股相同。目前，綜合數間券商數據顯示，商湯集團合共獲得逾13.3億元孖展，若以公開發售部分集資近5.99億元計算，商湯集團已錄超額認購，惟較月初首次招股，同期孖展認購反應仍顯遜色。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」近10日資金流向│捕捉異動股

商湯集團重啟招股，基石投資者換人、已要求排除美資認購【下一頁】

國際配售方面，據外電報道指，商湯計劃國際配售部分已經獲得足額認購，據悉公司將會在今日下午5時提前關簿，原定計劃在明日才截止國際配售的認購。

商湯再度招股的孖展詳情

招股日數 首次招股（12月7日至10日） 本次招股（12月20日至23日）
第一日 14.7億 3億
第二日 17.9億 10.1億
第三日 30.5億 13.3億

*數字為累計孖展額，單位為港元

回顧商湯集團在本月初進行招股的時候，首日合共錄得14.7億元孖展，次日孖展增加約3.2億元至17.9億元，截至第三日合共錄得30.5億元孖展，超購逾4倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備*

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記者：梁安琪

港股 商湯科技（00020） 集資 孖展 IPO

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