自動駕駛下分娩 美費城婦誕全球首位Tesla寶寶

美國費城近月發生一宗趣聞，當地有懷孕母親帶著兒子上學前班時遇到交通阻塞，但她此時卻突然作動。眼前車流進度緩慢，這位母親與丈夫決定在電動車Tesla內分娩，在到達醫院前成功產下一名女嬰，為全球首位在Tesla上出生的嬰兒。

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費城（Philadelphia）媒體報導指，在9月時，33歲的雪莉（Yiran Sherry）與34歲丈夫帶著其3歲兒子Rafa上學前班，途中卻遇到交通嚴重阻塞。此時雪莉亦不幸穿羊水，急需前往醫院。但隨著宮縮次數愈來愈多，但車龍仍然停止不動，他們意識到或要在Tesla車上迎接新生命。

丈夫設置導航同時將Tesla設成自動駕駛便負責接生，雪莉在前座一邊捉實丈夫手、一邊分娩，在抵達醫院時，已安全產下一名女嬰。護士亦立即在Tesla前座上剪斷嬰兒臍帶、經檢查後證實嬰兒十分健康。

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雪莉入院後，護士們稱女嬰為「Tesla寶寶」；他們曾打算將女兒名為Maeve Tess，以向Tesla致敬，但最終取名為Maeve Lily。雪莉亦感謝Tesla的自動駕駛設計，讓她能在車上分娩。

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責任編輯：郭麗明