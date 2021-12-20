【美元定存】美元半年定存息最高0.85厘 期內穩陣賺息逾4萬港元

▲ 集友推半年美元定存0.85厘，膺冠絕全城的高息王。

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疫情再突襲歐美，投資者無心戀戰，趁市場假日氣氛甚濃，股滙債市開始買賣兩閒，避險族在大跌市下提早憐尾收爐，爭相沽貨離場。另一方面，港銀在美國加快收水前加美元定期存款息，防守派不妨為血汗錢保本賺息，變相自製花紅獎賞自己辛努一年。

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上周四（16日）聯儲局主席鮑威爾議息後放鷹，市料美國將加快退市，花旗等大行料儲局於明年中開始加息，美滙指數於3個月內有機挑戰98.22新高。那邊廂，大小銀行早已急不及待，最吸睛的是，近期中資行齊加美元定期存款息，包括集友、招商永隆及信銀國際。

中資行6個月人幣定存享年息2.9厘【下一頁】

集友兩招齊發，新推3個月美元定存年息0.8厘，門檻為等值50萬港元，上限1000萬港元；6個月美元定存年息更達0.85厘，集友打破富邦雄霸多時的0.8厘年息，頓晉級半年期美元定存的高息王。

如以集友半年破頂息的1000萬港元封頂額計，大戶期內最盡賺息約4.2萬港元。

總結第4季，美元定期存款的加息搶客戰戰火由滙豐（HSBC）燃點，因龍頭行甫踏入11月，罕有勁加7天美元定存年息2.5厘，新報8厘，問鼎冠全城的超高息。滙豐的8厘息只適用於流動理財年利率優惠。至於以分行或電話理財開立，相同短存也有7.5厘年息，兩者皆要求指定理財戶，先以指定貨幣作兌換2000美元，才享最高息。

如以100萬港元計，7天享8厘息，未計兌換買賣差價等使費，該短存料可速賺約1534港元利息。

誠然，美元短存高息選擇多，如集友7天美元定存年息有6厘、中銀香港 （02388） 及建行亞洲相同短存也有5厘、恒生 （00011） 為5.5厘，凸顯不少大行跑贏中小行。然而，論及低門檻，南商只須等值1000港元便有5厘年息。至於工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），旗下相同短存的年息是0.05厘，但起存額僅1美元。

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跨年港元搶存戰提早開打【下一頁】

專家又忠告，2022年隱患多，例如Omicron唯恐窒礙全球的經濟復甦及影響供應鏈，難怪游資湧入美元躲避，令美滙指數守穩96大關。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，將美國首次加息25點子的基本預測，從2022年12月提前至2022年6月。隨後按季度加息，這意味2022年加息 3 次。

展望美元走向，美滙指數於未來3個月預測，從原先預期的97.52、最新已上調至98.22，半年及1年料為97.565，長線目標預測維持96.4。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪