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【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任　負責社區投資共享基金營運工作　頂薪逾6.7萬元

理財智慧 16:55 2021/12/20

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勞工及福利局近日招聘高級計劃主任，主要負責社區投資共享基金方面的工作，如協助基金的整體規劃和運作、處理和評審申請計劃書、籌辦推廣活動等等。職位月薪由58,635元起，可達67,295元，薪酬視乎經驗而定。獲聘者將按非公務員合約條款聘任，為期12個月，並預料於2022年第一季上任。另外，受聘人如能圓滿完成合約，而其間一直表現及行為良好，可獲發約滿酬金；該筆酬金連同強積金供款，將相等於合約期所得底薪總額的15%。申請將於12月31日截止，有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職要求及工作內容，申請者亦要留意只能經郵寄方式遞交申請。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格［G.F. 340（3/2013修訂版）］可向民政事務處各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須把填妥的申請書、詳列所有現時及先前受僱工作的職責說明的履歷，以及學歷／專業資格證明書、有關證書和正式修業成績表的副本，於截止申請日期或之前郵寄至下列地址。

為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至勞工及福利局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人如在截止申請日期後8個星期內仍未收到面試通知，可視作已經落選。勞工及福利局不會就落選的申請通知個別申請人。

聯絡地址：香港添馬添美道2號政府總部西翼10樓勞工及福利局人事部

查詢電話：2810 3928

截止申請日期(日/月/年) ：31/12/2021 18:00:00

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 陳楚琨

職位招聘 就業 經濟 強積金 勞工及福利局 香港

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