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【元宇宙】瑞銀：雲計算、半導體等網絡供應鏈為「元宇宙」重要基石

16:18 2021/12/20

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科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段

元宇宙被視為科技股下一個增長引擎，以及互聯網發展的下一個階段，但與投資又有何關係？瑞銀投資銀行研究部台灣硬體科技研究部主管陳星嘉（Grace Chen）認為，科技基礎設施或是元宇宙成為現實的關鍵，計算（雲/邊緣計算）網路供應鏈（從晶片組、記憶體及各種元器件到系統製造商）將是元宇宙的重要基石。

科技基礎設施或是元宇宙成為現實的關鍵，能否將人們負擔得起的增強現實（AR）眼鏡商業化，這對於元宇宙的成功很重要，因為虛擬實境（VR）/增強現實（AR）設備是通往元宇宙的大門，而目前的滲透率仍較低。

Grace Chen將元宇宙生態系統簡化為三層：分別是（1）平台和內容提供者；（2）用户介面（VR/AR設備）；（3）科技基礎設施（雲/網路/支付），並聚焦半導體、硬體科技供應鏈以找出元宇宙的潛在受益者。

富瑞：「元宇宙」類似互聯網早期投資機會

她認為，VR/AR設備是元宇宙的「大門」，VR/AR頭戴式耳機和眼鏡是根本，預計2021年全球VR出貨量將跳升至1070萬部，同比增長98%，2022年將增至1800萬部。 而元宇宙的最終設備是AR眼鏡，但AR眼鏡需要小型化/依據每個人的視力定制以及microLED等新技術的發展。

【石Sir一周前瞻：異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

元宇宙刺激資本開支增長

元宇宙要求沒有時延的更快網路、更強的計算力。業內公司估算元宇宙帶來的新增計算市場潛在規模至少在400億美元。計算（雲/邊緣計算）網路供應鏈（從晶片組、記憶體及各種元器件到系統製造商）是元宇宙的重要基石。

瑞銀預計在人工智慧和5G應用繁榮發展的推動下，2022年全球領先雲服務提供者的合計資本開支按年將增長19%。

相關文章：【元宇宙】納斯達克推元宇宙指數、十大元宇宙股有哪些？

【元宇宙】大摩：蘋果料即將發布AR裝置　將改變整個局勢

編輯：區嘉俊

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大行報告 投資銀行 瑞銀 元宇宙 AR VR

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