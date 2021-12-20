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【渣打2888】渣打遭英倫銀行罰款4.8億港元　涉誤報流動性水平、同類案件罰額最高

股市 16:13 2021/12/20

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【渣打2888】渣打遭英倫銀行罰款4.8億港元　涉誤報流動性水平、同類案件罰額最高

渣打集團 （02888） 遭英倫銀行罰款4655萬英鎊（折合4.8億港元），涉及向監管機構誤報流動性水平及內部監管錯失。英國審慎監管局 （PRA）聲明，罰款是基於渣打在2018年3月至19年5月期間，5次錯誤匯報流動性指標，有關罰款額是該局獨力處理案件中最高。渣打集團港股全日股價跌2%，英國同業滙豐 （00005） 今日股價跌1.9%。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」近10日資金流向│捕捉異動股

滙豐上周才遭英國FCA罰款6.6億港元 涉反洗黑錢錯失，可見【下一頁】

英倫銀行審慎監管副行長Sam Woods表示，渣打作為系統性重要銀行，其系統、控制和監督明顯低於標準。

當局於2017年10月要求渣打臨時提高「額外流動性預期（additional liquidity expectation）」，應付美元資金流出風險。雖然渣打在整體流動性水平較核心流動性要求有盈餘，但曾5次錯報流動性指標，其中一次在完成內部調查4個月後才通報，令當局無法可靠地監督其美元流動性水平。

當局續指，渣打集團同意有關案情描述，所以已扣減3成罰款。

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港股 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 英倫銀行
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