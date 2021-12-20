▲ 【內房危機】恒大佳兆業違約拖累 內地12月離岸債違約規模創新高

隨中國恒大 （03333） 和佳兆業 （01638） 發生債務違約後，中國12月離岸債違約規模破新高。據彭博數據顯示，12月至今中國企業離岸債違約規模達38億美元（約296.4億港元），較今年1月的高位再多四成，當時中國企業離岸債違約金額為27億美元（約210.6億港元）。

以年初至今計，數據顯示，今年中國離岸債違約金額為133億美元（約1037.4億港元），當中房地產公司佔了一半，預料違約風險會蔓延到明年，因為1月將有更多離岸債到期。彭博數據預料，屆時房地產開發商或需要償還或再融資金額約60億美元。

中國近來頻頻發生債務違約和降級事件，將垃圾美元債收益率推至歷史新高，借貸成本飈升，令中國企業離岸再融資渠道收窄，甚至可能令中國企業無法再以合理成本進行再融資。

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編輯︰曾樂詩

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