▲ 【抖音母企】字節跳動估值2.3萬億元人民幣 成全球最大獨角獸

胡潤研究院與廣州市商務局、廣州市黃埔區聯合發布「2021全球獨角獸榜」。字節跳動估值2.3萬億元（人民幣，下同），成為全球最大獨角獸。螞蟻集團以1萬億元估值排名第二。SpaceX估值以6400億元估值排名第三，兼成為美國最大獨角獸。

《2021全球獨角獸榜》列出了全球成立於2000年之後，價值10億元以上的非上市公司。調查發現，全球共有1058間獨角獸企業，比去年增加472間。美國以487間排名第一，比去年增加254間；中國以301間排名第二，比去年增加74間；印度以54間位列第三，比去年增加33間。

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前十名佔全球獨角獸企業總價值的25%。4間來自美國，3間來自中國，澳大利亞、英國和瑞典各1間。三藩市成為全球獨角獸最集中城市，有151間；北京以91間位列第二；紐約排名第三，達到85間。獨角獸數量最多的前十大城市中有6個在中國和美國。

這些公司平均成立於2013年。81%銷售軟件和服務，只有19%銷售實體產品。53%直接面向消費者，47%是B2B企業。受獨角獸企業影響最大的行業是企業管理、金融服務和零售。上榜獨角獸企業總價值23.7萬億元人民幣。

對比中美兩國的獨角獸，中國獨角獸從事電子商務、醫療健康和人工智能行業的較多，佔中國獨角獸總數的三分之一。美國獨角獸從事軟件服務和金融科技行業的較多，佔美國獨角獸總數的三分之一。

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