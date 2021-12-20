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【ESG】ESG零售基金今年吸金2795億元 延續綠色投資熱潮

15:53 2021/12/20

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綠色投資熱潮持續，據晨星的最新統計，本港ESG（環境、社會及管冶）零售基金於11月的淨流入額逾31.75億美元（折合約247.7億港元），較10月的22.94億美元（或179億港元）、按月驟增8.8億美元（近69億港元），如以幅度計，急升38%，並未太受Omicron疫襲全球一度重創股債的影響。

晨星發言人說，今年首11個月ESG零售基金的淨流入額逾358.34億美元（或逾2795億港元），已超越去年全年的176.1億美元，按年驟增逾182.2億美元（或1421億港元），勁升逾1倍，但後市的吸金勢頭暫難料，皆因近期市況極反覆。此外，綠色金融產品又有生力軍，信安剛成立兩隻ESG零售基金，更是市面鮮有的跨境理財南向通產品，可供大灣區居民投資。

中銀香港ESG基金 首次派息約4厘【下一頁

信安投資及退休金行政總裁程浩賢回應本報查詢指，新基金藉投資在亞太區的環境、社會及管治（ESG）領導者企業，為投資者帶來中長期的資本增值和收益。基金採用同類最佳策略，投資組合經過100%的ESG篩選。

信安投資及退休金行政總裁程浩賢（左）與 信安資金管理(亞洲) 高級投資策略師陳曉蓉（右）

程浩賢解釋， 信安資金管理（亞洲）公司旗下基金經理將使用專有ESG方法，為潛在公司或發行人作出ESG評分。根據基金經理內部評級系統得出的ESG分數，在各自行業內位於較高的第一或第二四分位，又或至少有MSCI ESG BBB級的公司或發行人，將被視為ESG領導者。而基金經理採取同類最佳策略，將據此篩選子基金可投資的所有證券（包括交易所買賣基金和集體投資計劃），以識別ESG領導者和關注ESG的交易所買賣基金、又或集體投資計劃為目標。

程浩賢又透露，以上兩隻基金均為每月派息，包括「信安可持續亞洲收益基金」每年力爭4.35%的潛在自然收益率，而 「信安可持續亞洲資產配置基金」每年3.5%的潛在自然收益率。

信安推兩款亞洲ESG基金【下一頁

問及綠色基金的客戶群是否以年輕人較受落，程浩賢相信，信安兩隻新產品均適合有不同目標的投資者。而年輕一代聚焦可持續發展，為客戶對話中的一個常見話題。MSCI表示，在未來20至30年，千禧一代可能會對在美國註冊的ESG投資，投入15萬億至20萬億美元，可令美國股市規模翻一倍左右。

程浩賢又說，信安兩隻新基金於香港註冊，相對風險程度屬低至中，可供本地居民及大灣區的內地居民投資。作為跨境理財南向通的投資產品，新基金具有目前市場上未見的獨有特色，有助捕捉商機。

他表示，目前正與不同的分銷伙伴進行內部程序，目標於2022年1月內完成。談及散戶投資ESG基金的自保貼士，程浩賢認為，投資基金與任何其他投資一樣，投資前都必需做足功課，清楚明白每隻產品的特式及風險，從而了解是否適合投資或應認購該基金。

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉忠告，投資者不要單憑基金名稱或標題去選擇基金，應了解資產管理公司是否投放了實際資源，以確保所投資的公司是名副其實地奉行環保原則，提防偽ESG中最易誤導人的「漂綠」 情況。

陳曉蓉補充，許多ESG數據供應者可以透過分配ESG分數，來幫助投資者更好了解公司面臨的風險和機會。但由於ESG指標並沒有一套通用準則，每個供應者採用不同的評級方法，同一間公司在不同供應者的排名有差異，因此選擇對ESG價值觀一致的公司或基金可能更為可取。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

信安資金管理 基金 可持續投資 ESG

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