【ET講股通】梁耀康：下試21000？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股跌穿二萬三破底，半日跌逾300點，報22858點，成交636億元。恒生科技指數創新低，半日跌2.4%，報5543點，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 捱沽齊破底，四大內銀普遍逆市靠穩。恒指或下試21000點？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：07 - 人行下調12月一年LPR 市場憂經濟下行壓力大

03：24 - 市場憂Omicron年底擴散 美股上周五見調整壓力

04：02 - 美股、A股有調整憂慮 港股更要提防

05：36 - 功用股、優質飲食品股相對企穩

08：06 - 可考慮恒指逆向ETF作短綫對沖

09：18 - 基建股相對強 新能源股回吐宜止賺

10：14 - F1二南方恒指 （07500） 買賣策略

12：48 - 個股推介：長江基建 （01038）

15：55 - 觀眾問股：中國龍工 （03339） 4元可買入？目標價可到4.2元？

19：51 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 、招商銀行 （03968） 是不是很危險？

22：57 - 觀眾問股：北控清潔能源 （01250） 未有貨可買入嗎？

24：20 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 8厘息可以買嗎？

26：56 - 港股收市市況速報

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恒指全日跌447點，收報22744點，大市總成交1,247億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指後市有機會下試21000點。港股續向下沉底，惟與早前不同的是，跌勢不再限於3大科技股，而是廣泛下跌。

跌市主要受累兩大消息：一、內地下調LPR借貸息率，引發市場對經濟放緩的憂慮，A股與港股同受壓；二、人行、銀保監會聯合發文，鼓勵併購房企的優質項目，反映內房產業鍵問題嚴峻。

外圍方面，美股上周五大跌，市場憂慮Omicron於聖誕期間大爆發，衝擊經濟，美股期貨於亞洲時段續跌。美股高位受壓，資金年底前避戰。港股向來跟跌不跌升，目前在中外夾擊下，後市難有運行。

公用股、優質飲食品股受捧，中國旺旺 （00151） 逆市升2.2%。此類股份在通脹趨升下有機會加價，相信短綫續受惠避險需求，惟上升動力未必強。

對沖正股持倉的話，可吼逆向ETF，作短綫對沖，如恒指兩倍反向 （07500） 、科指兩倍反向 （07552） ，但要嚴守紀律止賺止蝕。恒指向下目標先看22000點。

基建股相對硬淨。電力股顯著調整，短綫宜減磅，長綫則可續留意。

潛力股可留意長江基建 （01038） ，股價微升0.1%。在通脹趨升下，公用股有望加價，加上長建業務主打的英國、澳洲都屬於高通脹地區，股息亦吸引，防守力較高。可待回落至44元水平吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰龍工、建行、招行、北控清潔能源、中移動︰立即觀看】

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