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【ET講股通】梁耀康：下試21000？（附time code）

股市 15:51 2021/12/20

分享：

港股跌穿二萬三破底，半日跌逾300點，報22858點，成交636億元。恒生科技指數創新低，半日跌2.4%，報5543點，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 捱沽齊破底，四大內銀普遍逆市靠穩。恒指或下試21000點？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
01：07 - 人行下調12月一年LPR　市場憂經濟下行壓力大
03：24 - 市場憂Omicron年底擴散　美股上周五見調整壓力
04：02 - 美股、A股有調整憂慮　港股更要提防
05：36 - 功用股、優質飲食品股相對企穩
08：06 - 可考慮恒指逆向ETF作短綫對沖
09：18 - 基建股相對強　新能源股回吐宜止賺
10：14 - F1二南方恒指 （07500） 買賣策略
12：48 - 個股推介：長江基建 （01038）
15：55 - 觀眾問股：中國龍工 （03339） 4元可買入？目標價可到4.2元？
19：51 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 、招商銀行 （03968） 是不是很危險？
22：57 - 觀眾問股：北控清潔能源 （01250） 未有貨可買入嗎？
24：20 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 8厘息可以買嗎？
26：56 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3136423

*重溫《ET開市直擊》- 加息風波「倒轉地球」 大市怎預示？*

欄名 : ET講股通

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美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 恒生科技指數 京東集團—SW（09618） 港股 股票 成交 京東（美：JD） WhatsApp 指數
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