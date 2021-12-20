【ET講股通】梁耀康：下試21000？（附time code）

港股跌穿二萬三破底，半日跌逾300點，報22858點，成交636億元。恒生科技指數創新低，半日跌2.4%，報5543點，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 捱沽齊破底，四大內銀普遍逆市靠穩。恒指或下試21000點？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：07 - 人行下調12月一年LPR 市場憂經濟下行壓力大

03：24 - 市場憂Omicron年底擴散 美股上周五見調整壓力

04：02 - 美股、A股有調整憂慮 港股更要提防

05：36 - 功用股、優質飲食品股相對企穩

08：06 - 可考慮恒指逆向ETF作短綫對沖

09：18 - 基建股相對強 新能源股回吐宜止賺

10：14 - F1二南方恒指 （07500） 買賣策略

12：48 - 個股推介：長江基建 （01038）

15：55 - 觀眾問股：中國龍工 （03339） 4元可買入？目標價可到4.2元？

19：51 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 、招商銀行 （03968） 是不是很危險？

22：57 - 觀眾問股：北控清潔能源 （01250） 未有貨可買入嗎？

24：20 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 8厘息可以買嗎？

26：56 - 港股收市市況速報

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