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【供應鏈危機】FedEx加強香港物流服務　迎接消費旺季

商業 16:00 2021/12/20

分享：

FedEx已會加強香港及其他亞太市場的物流網絡和服務，應對購物旺季對供應鏈的需求。（FedEx提供圖片）

購物旺季已逐漸開始，電子商貿發展更趨蓬勃，對物流服務的需求將更大。FedEx已會加強香港及其他亞太市場的物流網絡和服務，應對現時供應鏈的壓力。

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FedEx預計今年假日購物旺季的貨運量，有望達到甚至超出去年同期水平。商家正為假日購物旺季提前補充存貨的同時，包括海運等的全球供應鏈面對巨大壓力和挑戰，導致航空貨運的需求仍在持續上漲。 

面對龐大的消費需求，FedEx為香港的企業和客戶提升服務，以確保安排可以更便捷和靈活。例如該企已升級FedEx Delivery Manager International（FDMi）的功能，用戶可按需要定製遞送方式、配送時間及收貨地點。賣家不但能為消費者提供包裹追蹤服務，亦能透過FedEx Mobile 應用程式獲取物流狀態通知，並及時查看進出貨情況。由本月開始，FDMi 將擴展至覆蓋香港的所有地點，允許住宅客戶自定其入境貨件的交付選項。

同時，該企亦已實施多項措施迎接購物旺季，包括在亞太、中東和非洲地區增設人手、完善物流設施、提升物流網絡、推出創新的電子商貿解決方案等。

FedEx亦持續增加運載力和貨運設施。公司現時每周約有56趟進出香港的航班，擴大後的網絡為本地客戶在假期旺季期間提供了更高的運載量、更可靠的連接和適應能力。

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責任編輯：葉泳珊

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