▲ 【中植系】民營金融巨頭「中植系」掌航人解直錕上周六因心臟病離世 中植系A股港股插水

內地民營金融巨頭之一的「中植系」，其掌門人解直錕上周六（18日）因心臟病離世，享年61歲。解直錕為內地知名歌星毛阿敏丈夫，雖然解直錕創立的中植系在香港曝光率及知名度不高，但影響力可以匹比「復星系」、「聯想系」等。今次中植系掌舵人解直錕突然離世，數以億元計的中植系資產仍待處置，中植系A股及港股股價「大地震」。中植企業集團表示，因事發突然，受解直錕家屬委託並經集團管理層討論決定，暫由劉洋代理主持中植企業集團全面工作，待新領導選出後再行調整。劉洋為解直錕外甥，現任中融信託董事長。

▲ 中植系訃告，掌航人解直錕上周六因心臟病離世。

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中植系A股及港股表現

中金科技服務 （08295） 曾跌7成，低見0.238元，收市跌幅收窄至34%，收報0.485元，成交3600萬元，最新市值仍達20億元。A股方面

宇順電子（深：002289）跌9.98%

融鈺集團（深：002622）跌8.51%

康盛股份（深：002418）跌7.97%

美爾雅（滬：600107）跌7.18%

準油股份（深：002207）跌3.56%

美吉姆（深：002621）跌1.05%

「中植系」曾與「復星系」、「萬向系」及「聯想系」等齊名

中植集團表示，目前各項業務正常開展，生產經營活動平穩運行，發展勢頭良好。下一步，集團將按照解直錕確定的發展戰略，進一步突出發展實體產業，做強做優資產管理，發揮綜合經營優勢。有內媒引述中植企業相關人士稱，由於事發突然，考慮到劉洋曾在中植企業集團供職，所以才安排劉洋代管集團。

中植系在香港曝光率雖然不高，但解直錕領軍的中植系在內地影響力曾與郭廣昌旗下「復星系」、魯冠球創立「萬向系」、柳傳志的「聯想系」等齊名。

中植系資產規模超過萬億 持股5%以上A股數量達19家

有內媒指，目前中植系持有信託、財富公司、併購基金、新金融、新能源及礦業板塊等，擁有或參股中融信託、中融基金、橫琴人壽等6家持牌金融機構，5家資產管理公司，總計資產規模超過萬億。「中植系」旗下首拓融匯及其控股股東解直錕旗下持股5%以上的上市公司A股數量達19家。

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