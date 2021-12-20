  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (一) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

The YOHO Hub加推111伙　一房折實最平703.56萬起　新地︰開售前或再加推

股樓投資 16:09 2021/12/20

分享：

由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋項目The YOHO Hub加推價單2號，共涉及111伙單位，發展商表示，項目銷售安排將於短期內公布，料於聖誕假期期間賣樓。

The YOHO Hub價單2號的111伙當中，涵蓋一房至四房戶型，包括18伙一房、49伙二房、35伙三房及9伙四房單位，實用面積由325至1,036平方呎不等。整批價單定價由799.5萬至2,494.5萬元，價單呎價則由20,579至26,606元，發展商提供最高12%折扣優惠，整批折實售價由703.56萬至2,195.16萬元，折實呎價18,109至23,413元，而平均呎價為21,020元。

【新盤懶人包】The YOHO Hub價單、示範單位、戶型一文看清【下一頁

四房示範單位

    點擊圖片放大
    +20
    +19

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub價號第2號均價較首張價單上升，主要是因為新一張價單推出中高層單位，價格反映單位樓層等因素，屬原價加推。他續指，將視乎收票情況加推單位，或於正式開始銷售前推出價單第3號。項目由上周六（18日）起收票，據市場消息，截至周日（19日）兩日已收逾2,000票。

The YOHO Hub首張價單詳情

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

The YOHO Hub示範單位　四房樓王有「驚喜」　儲物房拆牆變酒窖
2021/12/14
The YOHO Hub示範單位　四房樓王有「驚喜」　儲物房拆牆變酒窖
The YOHO Hub示範單位　三房變兩房甜蜜窩　玻璃磚貫徹全屋
2021/12/15
The YOHO Hub示範單位　三房變兩房甜蜜窩　玻璃磚貫徹全屋
The YOHO Hub價單登場　折實685.16萬起　新地︰「北都站頂前景無限」價
2021/12/16
The YOHO Hub價單登場　折實685.16萬起　新地︰「北都站頂前景無限」價
【有相睇】The YOHO Hub示範單位　兩房間隔四正　打造摩登家居
2021/12/15
【有相睇】The YOHO Hub示範單位　兩房間隔四正　打造摩登家居
【新盤懶人包】The YOHO Hub價單、示範單位、戶型一文看清
2021/12/17
【新盤懶人包】The YOHO Hub價單、示範單位、戶型一文看清

你可能感興趣

The YOHO Hub示範單位　四房樓王有「驚喜」　儲物房拆牆變酒窖
19:21 2021/12/14
The YOHO Hub示範單位　四房樓王有「驚喜」　儲物房拆牆變酒窖
The YOHO Hub示範單位　三房變兩房甜蜜窩　玻璃磚貫徹全屋
17:21 2021/12/15
The YOHO Hub示範單位　三房變兩房甜蜜窩　玻璃磚貫徹全屋
The YOHO Hub價單登場　折實685.16萬起　新地︰「北都站頂前景無限」價
13:40 2021/12/16
The YOHO Hub價單登場　折實685.16萬起　新地︰「北都站頂前景無限」價
私人屋苑 元朗 The YOHO Hub 新地 港鐵

上一篇文章

【華置復牌】 華人置業復牌後曾急瀉35% 回應買恒大股債符合上市規則

下一篇文章

讀完Apple用戶協議需半小時　只有3%人會看　估下最「長氣」係邊間公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
大埔複式連天台戶　業主四年慘蝕789萬　夠買市區新盤
大埔複式連天台戶　業主四年慘蝕789萬　夠買市區新盤
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款