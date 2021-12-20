The YOHO Hub加推111伙　一房折實最平703.56萬起　新地︰開售前或再加推

由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋項目The YOHO Hub加推價單2號，共涉及111伙單位，發展商表示，項目銷售安排將於短期內公布，料於聖誕假期期間賣樓。

The YOHO Hub價單2號的111伙當中，涵蓋一房至四房戶型，包括18伙一房、49伙二房、35伙三房及9伙四房單位，實用面積由325至1,036平方呎不等。整批價單定價由799.5萬至2,494.5萬元，價單呎價則由20,579至26,606元，發展商提供最高12%折扣優惠，整批折實售價由703.56萬至2,195.16萬元，折實呎價18,109至23,413元，而平均呎價為21,020元。

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四房示範單位

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新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub價號第2號均價較首張價單上升，主要是因為新一張價單推出中高層單位，價格反映單位樓層等因素，屬原價加推。他續指，將視乎收票情況加推單位，或於正式開始銷售前推出價單第3號。項目由上周六（18日）起收票，據市場消息，截至周日（19日）兩日已收逾2,000票。

The YOHO Hub首張價單詳情

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