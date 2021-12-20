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【Samsung】三星申請新專利　擬推可拉伸多功能屏幕

科技 16:11 2021/12/20

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三星申請的新專利中，其中個設計是一款結合可拉伸、凹折使用的屏幕，並且能連接S Pen手寫功能。（法新社資料圖片）

三星（Samsung）近年積極研發可摺疊手機，已推出配置雙屏幕左右翻摺的Galaxy Z Fold系列、垂直翻摺單屏幕的Galaxy Z Flip系列兩條產品線。而Samsung也持續提出不同的構思並申請專利，包括可拉伸摺疊多功能設備。

【科技備戰】被國產手機品牌爬頭　傳三星電子成立中國團隊調整策略

據外媒《Letsgodigita》報道，三星於今年6月20日提出專利申請，上周四（16日）獲世界知識產權局批准其專利。報道指，三星申請的多項專利中，其中個設計是一款結合可拉伸、凹折使用的屏幕，並且能連接S Pen手寫功能。

    點擊圖片放大
    +2

在是次設計專利中，Samsung的新設計結合了拉伸屏幕和可摺疊屏幕，這個新設計可以讓用家隨意改變屏幕的使用方式，如像手提電腦的使用模式，用家更可以透過連接S Pen在屏幕進行書寫和註記等。

據悉，Samsung目前未有計劃推出應用此設計專利的產品，但相信Galaxy Z Fold系列的機種在不久的將來又會迎來大革新，或會以不同面貌呈現。

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責任編輯：文睿

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