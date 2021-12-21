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【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」

理財智慧 09:00 2021/12/21

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相信不少讀者都會收過銀行的「追魂call」，都是提供一個低利息的借貸計劃，指如果有任何財務上的需要，可以隨時致電給他們，相信不少讀者收到電話後，都會立即斷線。但有網民在討論區發帖，指自己最近向銀行申請分期借貸，令到銀行職員「喊出嚟」，他自己直言：「無料到她會哭出來。」

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +7

 

【理財熱話】30歲女用「一根髮夾」換物28次 耗時18個月不花錢 終得到62萬房子   【下一頁

貼文一出後，不少人都指銀行「捽數」文化令銀行職員哭了出來，「最近銀行都要求員工達到指標，達不到的話就會被上司責備，所以那個員工才覺得受委。」、「如果樓主代入員工的角色，都會覺得很不開心，因為他們的職位非常受壓。」
 
同時，也有人建議那個員工應該辭職，「不明白如果上班受不了壓力，要如何做下去？」、「上班上到哭起來，相信那個女同事也不適合這份工作，建議找其他工作。」、「銀行一定是計算每個員工可以帶來的收益和回報，所以沒有帶來效率，員工只有辭職或被解僱的下場。」

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

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責任編輯：陳頌潔

壓力 借貸 銀行 辭職

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