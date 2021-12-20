  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (一) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹高企】經濟明年始放緩 法國央行預測

環球社會熱點 16:18 2021/12/20

分享：

法國央行周日（19日）發表預測報告，指法國明年增長將會放緩，通脹亦會在明年底回落。法國央行表示，法國今年經濟復甦快過預期，上調今年經濟增長預測至6.7%。隨著供應鏈問題解決，法國商品價格有望在明年達至巔峰然後回落。

英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高 【下一頁】

法國央行在報告長期展望部分表示，法國今年經濟增長將達6.7%，較其之前6.3%預期高。法國新冠疫情後經濟復甦增長將在明年減弱，明年經濟增長將放緩至3.6%，在2023年及2024年更會進一步放緩，分別增長2.2%及1.4%。

通脹方面，法國央行指今年通脹率因受能源價格因素影響而高企，通脹率將在今年年底達至約3.5%，然後在明年年底料回落至2%以下。其後2023年至2024年通脹率將會保持1.7%水平。

新冠變種夾擊 IMF下調歐元區經濟增長預期 【下一頁】

隨著目前供應鏈問題逐漸解決，法國央行預期法國商品價格有望在明年封頂，然後回落至接近於零的長期平均水平。但因勞動力市場持續收窄導致工資提升，服務價格指數將逐步回升，料在2024年達至2.7%。

法國央行亦預測，法國失業率將從今年平均7.8%回落，在2024年底時跌至7.7%。明年私人企業薪酬增幅將達4%，雖其後會回落至3%，但仍高於疫情爆發前10年水平。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【通脹高企】英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高
2021/12/15
【通脹高企】英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高
【通脹高企】料成阻礙 萬億美元法案或難過美參院
2021/12/12
【通脹高企】料成阻礙 萬億美元法案或難過美參院
【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐
2021/12/10
【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐
【通脹高企】新冠變種夾擊 IMF下調歐元區經濟增長預期
2021/12/07
【通脹高企】新冠變種夾擊 IMF下調歐元區經濟增長預期
【通脹高企】及供應鏈影響 CBI下調英國明年經濟增長
2021/12/06
【通脹高企】及供應鏈影響 CBI下調英國明年經濟增長

你可能感興趣

【通脹高企】英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高
18:46 2021/12/15
【通脹高企】英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高
【通脹高企】料成阻礙 萬億美元法案或難過美參院
18:16 2021/12/12
【通脹高企】料成阻礙 萬億美元法案或難過美參院
【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐
13:36 2021/12/10
【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐
經濟數據表現 商品 經濟 失業率 通脹 法國 經濟狀況 指數 經濟數據及調查

上一篇文章

美參議院失關鍵一票 拜登社會開支議案恐流產

下一篇文章

【Omicron變種】福西：美民眾或渡過艱難冬季 警告假期出遊風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間16:00）
英國「女護士」偷Rolex 專向長者投懷送抱獻吻
英國「女護士」偷Rolex 專向長者投懷送抱獻吻
【英國疫情】Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕後收緊防疫
【英國疫情】Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕後收緊防疫
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Omicron變種】英國患者有6大症狀 唔同以往變種（第二版）
【Omicron變種】英國患者有6大症狀 唔同以往變種（第二版）
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款