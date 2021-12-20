【通脹高企】經濟明年始放緩 法國央行預測

法國央行周日（19日）發表預測報告，指法國明年增長將會放緩，通脹亦會在明年底回落。法國央行表示，法國今年經濟復甦快過預期，上調今年經濟增長預測至6.7%。隨著供應鏈問題解決，法國商品價格有望在明年達至巔峰然後回落。

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法國央行在報告長期展望部分表示，法國今年經濟增長將達6.7%，較其之前6.3%預期高。法國新冠疫情後經濟復甦增長將在明年減弱，明年經濟增長將放緩至3.6%，在2023年及2024年更會進一步放緩，分別增長2.2%及1.4%。

通脹方面，法國央行指今年通脹率因受能源價格因素影響而高企，通脹率將在今年年底達至約3.5%，然後在明年年底料回落至2%以下。其後2023年至2024年通脹率將會保持1.7%水平。

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隨著目前供應鏈問題逐漸解決，法國央行預期法國商品價格有望在明年封頂，然後回落至接近於零的長期平均水平。但因勞動力市場持續收窄導致工資提升，服務價格指數將逐步回升，料在2024年達至2.7%。

法國央行亦預測，法國失業率將從今年平均7.8%回落，在2024年底時跌至7.7%。明年私人企業薪酬增幅將達4%，雖其後會回落至3%，但仍高於疫情爆發前10年水平。

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責任編輯：李俊儀