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【數碼娛樂】數碼娛樂推動經濟效益　數碼港CEO：教育培訓尤其重要

科技 20:30 2021/12/20

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數碼港行政總裁任景信對娛樂產業發展有一定信心，未來數碼港會致力促進數碼娛樂及電競行業的發展，為行業培育人才並提供更多就職機會。 （黃顯晴攝）

疫情影響下，人們對數碼娛樂的使用率及依賴度上升，形成數碼娛樂新常態。數碼港行政總裁任景信對娛樂產業發展有一定信心，未來數碼港會致力促進數碼娛樂及電競行業的發展，為行業培育人才並提供更多就職機會。 

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過去一年，全球數碼娛樂用戶及收益一直持續增長，加上元宇宙（Metaverse）及非同質化代幣（NFT）等數碼科技產業，有助推動更大的經濟收益。任景信稱，現時數碼港有超過140間電競及數碼娛樂初創企業，涉及遊戲、多媒體及競技平台、內容管理及遊戲出版及開發等，當中包括獨角獸Animoca Brands。

數碼科技 助藝術創作者突破 

他引述《2021至2025年全球娛樂及媒體行業展望》中國摘要，指2021年內地娛樂及媒體行業總收入約為3,586億美元（約27,979億港元），至2025年收入將達約4,368億美元（約34,080億港元），可見背後商機龐大。他相信未來企業亦會爭相投入資源，從而帶動創業和就業機會。 隨着科技產業發展及成熟，數碼創新和區塊鏈將成為未來數碼娛樂領域的主流，形成新的營運模式。加上近年多了實體活動轉成綫上或綫上綫下相配合進行，如早前數碼港跟香港足球總會和香港電競總會合辦「香港電競足球賽」（HKFA eFootball Open）。 

而在藝術界方面，數碼科技則可提供新傳播渠道，促進創作者在發行、體驗、空間、創作、內容等地方的新突破。今年9月數碼港曾舉辦「科技X藝術-超乎想像」數碼藝術展，展出逾70幅作品，當中藝術創作者透過運用區塊鏈科技的NFT技術，除了可保護作品版權外，亦可提供數碼化的藝術品交易方式，分享作品升值的經濟效益，協助藝術創作者轉型及促進藝術產業發展，藉此推動更多創作人與創科界合作。 

另外，任景信稱現時坊間對電競態度，普遍較以往正面，並盼年輕人在享受遊戲的同時，對遊戲背後運作如人工智能（AI）及編程等認識亦有所加深，從而增加在數碼產業發展的興趣。

實習支援計劃 薪金資助僱主 

數碼港亦推出相應計劃，如在培育人才方面推行「電競實習支援計劃」，向僱主提供動畫特效設計、電競賽事統籌等職位實習學員的薪金資助，幫助培育出更多電競人才，據悉由19年4月推出自今，已有39間公司參與，批出近80個實習名額。

除了行業人才支援外，教育培訓亦尤其重要，因此現時積極拓展與教育界合作，於中小學舉行STEAM教育科技周，向約100名中小學校長及老師介紹最新的STEAM（科學、科技、工程、藝術與數學）教學發展，以及展示初創的創新教育科技方案。

另外亦與香港大學專業進修學院（HKU SPACE）合作推出電競課程的高級文憑，有近140名學生修讀，也為指定修讀香港都會大學電競運動學士學位學生提供獎學金，現時有近80人修讀。

【元宇宙】本地初創藉研發遊戲　搶佔元宇宙商機

記者：黃顯晴

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