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【科技備戰】被國產手機品牌爬頭　傳三星電子成立中國團隊調整策略

商業 14:46 2021/12/20

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三星電子盼調整業務策略，以手機及半導體業務會重心，重振當地經營。（法新社圖片）

三星電子時在中國市場處於劣勢，有傳該企將成立中國業務創新團隊。三星電子盼調整業務策略，以手機及半導體業務會重心，重振當地經營。

【YouTube TV】YouTube與Disney達成協議　YouTube TV原有頻道全保留

據外媒報道，三星將會在副董事長兼首席執行官Han Jong-hee的帶領下成立中國團隊，集中推出手機及半導體芯片。近年三星在中國市場的表現平平，甚至有縮減規模的趨勢。 在2020年，三星中國公司有1.8萬位員工及行政總裁，比2018年減少了40%。

事實上，據Counterpoint Research所提供的數據顯示，按智能手機的出貨量計算，中國品牌 Oppo、榮耀（Honor）及小米已佔當地市場72%的份額，是第三季度中國四大手機供應商。另外，三星從2018年開始，其市佔率更大幅下降至1%以下。

【Google】Google Drive推新政策　用戶違規將收警告電郵、禁分享連結

【TikTok】擴大事業版圖　TikTok推出「網紅美食外送」服務

市場關注三星今次成立中國創新團隊，會否重新扭轉情況。另一邊廂，三星正積極投入半導體事業。為免受到中美貿易戰的局勢影響，三星已將其半導體工廠建立在西安及中國中部；而半導體封裝的生產工序，則設於蘇州。

責任編輯：何子澄

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