【勞動短缺】千禧世代不想工作非勞動短缺主因　嬰兒潮世代提前退休才是真相

▲ CNN近日的數據顯示，許多嬰兒潮世代的人想提前退休，才是勞動力短缺背後的最大主因。（新華社圖片）

疫情下曾有不少專家表示，年輕人依靠政府援助，而且懶惰不想工作，是導致全球產業勞動力短缺的主因。不過，CNN近日的數據顯示，真相是許多嬰兒潮世代的人想提前退休，人數遠超不工作在家的千禧世代，才是勞動力短缺背後的最大主因。

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CNN報道，在過去的兩年，人們以各種原因離開勞動力市場，在那些已經離開並且不會重返就業市場的人中，絕大多數是提前退休的嬰兒潮世代，亦即是1946年至1964年出生的人。今年11月，與去年同期相比，離開勞動力大軍、並表示不想工作的美國人增加了360萬，其中55歲以上的美國人高達90%。

股市樓價上升成早退休原因

人力資源管理公司ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，強勁的股市和上升的樓價替高收入人群，特別是嬰兒潮世代提供了更多選擇。此外，疫情意味著老年人上班的風險更高。

美國總統拜登的經濟顧問Jared Bernstein表示，一旦「非黃金年齡」，即55歲的工人被排除在勞動指標之外，人們就會清楚地了解到勞動力復甦緩慢的現況。加上有些人退休並非因為不想工作，而是疫下風險太大，或者找不到可以從中受益的工作。而僱主雖然努力創造就業機會，但條件卻未必能達勞工要求。

企業推新措施留人

面對招聘人手困難，各大企業亦推出多種措施來吸引人手。如FedEx（聯邦快遞）就推出員工手機應用程式，讓僱員可自由地選擇值班時間。而僅在上周，該企就收到了約11萬份工作申請，創下歷史新高。FedEx還表示，旺季結束後仍會留下許多季節性員工。

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責任編輯：李智美