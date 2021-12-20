  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (一) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勞動短缺】千禧世代不想工作非勞動短缺主因　嬰兒潮世代提前退休才是真相

商業 15:15 2021/12/20

分享：

CNN近日的數據顯示，許多嬰兒潮世代的人想提前退休，才是勞動力短缺背後的最大主因。（新華社圖片）

疫情下曾有不少專家表示，年輕人依靠政府援助，而且懶惰不想工作，是導致全球產業勞動力短缺的主因。不過，CNN近日的數據顯示，真相是許多嬰兒潮世代的人想提前退休，人數遠超不工作在家的千禧世代，才是勞動力短缺背後的最大主因。

【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球首周末勁收45億　香港今累計突破5000萬

CNN報道，在過去的兩年，人們以各種原因離開勞動力市場，在那些已經離開並且不會重返就業市場的人中，絕大多數是提前退休的嬰兒潮世代，亦即是1946年至1964年出生的人。今年11月，與去年同期相比，離開勞動力大軍、並表示不想工作的美國人增加了360萬，其中55歲以上的美國人高達90%。

股市樓價上升成早退休原因

人力資源管理公司ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，強勁的股市和上升的樓價替高收入人群，特別是嬰兒潮世代提供了更多選擇。此外，疫情意味著老年人上班的風險更高。

美國總統拜登的經濟顧問Jared Bernstein表示，一旦「非黃金年齡」，即55歲的工人被排除在勞動指標之外，人們就會清楚地了解到勞動力復甦緩慢的現況。加上有些人退休並非因為不想工作，而是疫下風險太大，或者找不到可以從中受益的工作。而僱主雖然努力創造就業機會，但條件卻未必能達勞工要求。

企業推新措施留人

面對招聘人手困難，各大企業亦推出多種措施來吸引人手。如FedEx（聯邦快遞）就推出員工手機應用程式，讓僱員可自由地選擇值班時間。而僅在上周，該企就收到了約11萬份工作申請，創下歷史新高。FedEx還表示，旺季結束後仍會留下許多季節性員工。

【冬至2021】年尾消費氣氛旺　食店午市旺場　料生意升3成

【冬至2021】冬至訂檯爆滿　業界：生意近兩年內最好

責任編輯：李智美

相關文章

【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
2021/12/03
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加
2021/12/06
【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加
【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利
2021/12/15
【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利
【勞動力不足】美國托兒服務短缺　在職父母難重投職場
2021/12/17
【勞動力不足】美國托兒服務短缺　在職父母難重投職場

你可能感興趣

【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
18:00 2021/12/03
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加
15:11 2021/12/06
【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加
【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利
11:04 2021/12/15
【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利
人力資源 拜登 疫情 就業 經濟 退休

下一篇文章

【科技備戰】被國產手機品牌爬頭　傳三星電子成立中國團隊調整策略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車生產戰】蔚來推新款電動車配搭AR眼鏡　定價平過上一代
【電動車生產戰】蔚來推新款電動車配搭AR眼鏡　定價平過上一代
【環保商機】環保產品小店銷售升　瞄準機會斥約30萬增裸買店
【環保商機】環保產品小店銷售升　瞄準機會斥約30萬增裸買店
【疫市開店】小米香港再開新店　荃灣廣場設2000呎專賣店
【疫市開店】小米香港再開新店　荃灣廣場設2000呎專賣店
【冬至2021】冬至訂檯爆滿　業界：生意近兩年內最好
【冬至2021】冬至訂檯爆滿　業界：生意近兩年內最好
【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統
【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統
【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款