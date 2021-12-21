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【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退

理財智慧 09:00 2021/12/21

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不少人喜歡以是非做人情，特別在險惡的職場上，更加要小心！最近有一名網民在《Dcard》發文指，自己在某一間公司擔任兼職，疑自己「衰多口」向其他同事表示自己快將辭職，很快被經理知道。殊不知，經理的一句話，聽後令人悶悶不樂。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】同事問借3萬元 無交待原因 港男感猶豫 憂一借無回頭  【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，他們認為不需要把經理的說話放在心上，兼職隨時可以辭職，「散工而已，你隨時不上班都可以啦！另外，看看公司有沒有用違法的方式去解僱你，有就一定要追究到底。」、「跟經理說想上班就上班，不上班就不上班」、「如果經理不想你上班就直接解僱你，說這些有甚麼用呢？」，更有人建議樓主「在還未遞辭職信之前，千萬不要跟任何同事透露風聲，要學懂保護自己。」

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

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責任編輯：陳頌潔

職場文化 兼職 辭職

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