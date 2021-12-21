【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退

不少人喜歡以是非做人情，特別在險惡的職場上，更加要小心！最近有一名網民在《Dcard》發文指，自己在某一間公司擔任兼職，疑自己「衰多口」向其他同事表示自己快將辭職，很快被經理知道。殊不知，經理的一句話，聽後令人悶悶不樂。

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此貼文一出後，引來網民討論，他們認為不需要把經理的說話放在心上，兼職隨時可以辭職，「散工而已，你隨時不上班都可以啦！另外，看看公司有沒有用違法的方式去解僱你，有就一定要追究到底。」、「跟經理說想上班就上班，不上班就不上班」、「如果經理不想你上班就直接解僱你，說這些有甚麼用呢？」，更有人建議樓主「在還未遞辭職信之前，千萬不要跟任何同事透露風聲，要學懂保護自己。」

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責任編輯：陳頌潔