▲ 【新股IPO】德勤料明年IPO集資規模3300億元 香港仍有力爭三甲

德勤預計明年香港市場將會有約120隻新股上市，總上市融資規模約3300億元。雖然這一集資目標與今年總體的集資額相若，不過德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，因美國已經預告明年可能會加息達3次，市場資金充裕程度不如去年，因此香港明年仍然有力爭取全球集資前三甲。

歐振興預計，中概股加快上升將成為明年新股市場的亮點，預計全年上市宗數有機會超10宗，突破歷史新高，集資額方面有機會超過1000億元。

除中概股外，截至12月17日，已經向港交所遞交上市申請的公司總數達158宗，當中23%來自醫療和醫藥行業，22%來自科技、傳媒和電信（TMT）行業，兩個板塊的佔比合共已近五成。歐振興預計，相信未來一年港股新股市場仍然由TMT和醫療醫藥板塊主導。

香港SPAC（特殊目的收購公司）上市機制將在明年起生效，歐振興指，SPAC機制未來主要吸引科技企業，或已經私有化退市的中概股。他認為，SPAC上市不會成為香港新股市場的主流，全年預計將有5至10隻SPAC在香港上市。

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記者：梁安琪

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